Oyuncakları görünce dayanamadı! 4 yaşındaki kız oyuncak kapma makinesinin içinde sıkışıp kaldı

Avustralya’nın Queensland kentindeki bir kafeye ailesiyle birlikte giden 4 yaşındaki Poppy ismindeki küçük kızın dikkatini oyuncaklarla dolu olan makine çekti. Oyuncaklardan birini almak isteyen kız makineye sıkışınca gözyaşları içinde yardım istedi. Channel 7 News’te yer alan habere göre ailesinin yardımına koştuğu küçük kız saatler süren çalışmaların sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı.

“EŞİM ŞOKE OLDU, BEN GÜLMEYE BAŞLADIM”

Arkadaşlarının haber vermesinin sonucunda kızlarını oyuncak kapma makinesinin içine sıkışmış halde gören aile şaşırdıklarını dile getirdi. Anne Melanie, “Kızlar dışarıda oyun oynuyordu. Birkaç dakika sonra kızlar içeri koşarak Poppy’in otomata sıkıştığını söyledi. Eşim şoke oldu ve ben gülmeye başladım” dedi.

Küçük kız bacaklarından tutularak sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaşanan olayın sonrasında büyük bir panik yaşayan Poppy ise oyuncak ayılardan bir süre uzak duracağını dile getirdi.



