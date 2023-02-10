Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz deprem gündeminde selfie paylaşınca... "Canım sıkıldı bunaldım"

Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçen yıl trans olduğunu açıklamış ve adını Meli Bendeli olarak değiştirdiğini duyurmuştu. Oyuncu yaşanan büyük depremin ardından herkes gibi yardım mesajlarını paylaştı.

Elinden geleni yapmaya çalışan Bendeli depremin 4. günü ise bir selfie paylaştı. Çukur dizisiyle hafızalara kazınan oyuncunun bu paylaşımı tepki çekti.

Meli Bendeli olarak adını değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'a pek çok mesaj ve tepki geldi. Bir kişi "Anlam veremedim" dedi. Oyuncu ise "Canım sıkıldı bunaldım ne var 4 gün sonra koyunca okey mi?" diyerek kendini savundu.

Bendeli daha sonra ise "Eksik olsun zaten geç kalan sevginiz" yorumunda bulundu.

