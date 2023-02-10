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  4. Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz deprem gündeminde selfie paylaşınca... "Canım sıkıldı bunaldım"

Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz deprem gündeminde selfie paylaşınca... "Canım sıkıldı bunaldım"

10.02.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değişimiyle adını da değiştirmişti. Büyük deprem sonrası yardıma paylaşımları yapan Bendeli daha sonra kendi pozunu paylaşınca tepki çekti.

Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz deprem gündeminde selfie paylaşınca... "Canım sıkıldı bunaldım"

Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçen yıl trans olduğunu açıklamış ve adını Meli Bendeli olarak değiştirdiğini duyurmuştu. Oyuncu yaşanan büyük depremin ardından herkes gibi yardım mesajlarını paylaştı.

Elinden geleni yapmaya çalışan Bendeli depremin 4. günü ise bir selfie paylaştı. Çukur dizisiyle hafızalara kazınan oyuncunun bu paylaşımı tepki çekti.

Meli Bendeli olarak adını değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'a pek çok mesaj ve tepki geldi. Bir kişi "Anlam veremedim" dedi. Oyuncu ise "Canım sıkıldı bunaldım ne var 4 gün sonra koyunca okey mi?" diyerek kendini savundu.

Ekran Alıntısı

Bendeli daha sonra ise "Eksik olsun zaten geç kalan sevginiz" yorumunda bulundu.
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