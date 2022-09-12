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  4. Oyuncu Aslı Bekiroğlu fileli üstüyle poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

Oyuncu Aslı Bekiroğlu fileli üstüyle poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

12.09.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Aslı Bekiroğlu sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkmaya başladı. İddialı pozlarıyla dikkat çeken Bekiroğlu, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu fileli üstüyle poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

Şöhret serüvenine öncelikle mizah içerikli videolarıyla başlayan Aslı Bekiroğlu, sonrasında dizi projelerinde yer alarak adını geniş kitlelere duyurdu. Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Bekiroğlu, iddialı pozuyla adından söz ettirdi.

FİLELİ ÜSTÜYLE POZ VERDİ

Aslı Bekiroğlu fileli üstüyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu fileli üstüyle poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

O poz kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu fileli üstüyle poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

Bekiroğlu Adı Mutluluk, Jet Sosyete, Yol Arkadaşım gibi projelerde rol aldı.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu fileli üstüyle poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

'Yıldızı Parlayanlar' ödülü bulunuyor.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu fileli üstüyle poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...

Oyuncu Aslı Bekiroğlu fileli üstüyle poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

Oyuncu Aslı Bekiroğlu fileli üstüyle poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

Oyuncu Aslı Bekiroğlu fileli üstüyle poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

Oyuncu Aslı Bekiroğlu fileli üstüyle poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

Oyuncu Aslı Bekiroğlu fileli üstüyle poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

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Oyuncu Aslı Bekiroğlu sosyal medya ele
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