Oyuncu Aslı Bekiroğlu fileli üstüyle poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

Şöhret serüvenine öncelikle mizah içerikli videolarıyla başlayan Aslı Bekiroğlu, sonrasında dizi projelerinde yer alarak adını geniş kitlelere duyurdu. Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Bekiroğlu, iddialı pozuyla adından söz ettirdi.
Aslı Bekiroğlu fileli üstüyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
O poz kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Bekiroğlu Adı Mutluluk, Jet Sosyete, Yol Arkadaşım gibi projelerde rol aldı.
'Yıldızı Parlayanlar' ödülü bulunuyor.
İşte sosyal medya pozlarından bazıları...
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