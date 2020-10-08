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Oyuncu Bahar Şahin arkadaşlarının düğünü organize etti! Pozu sosyal medyayı salladı!

08.10.2020 12:04 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Bahar Şahin arkadaşlarının düğünü organize etti! Pozu sosyal medyayı salladı!

Kanal D ekranlarına gelen Zalim İstanbul dizisinde Ceren Karaçay karakterine hayat veren Bahar Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Zalim İstanbul dizisinin final yapmasından sonra setlerden uzak kalan Şahin, arkadaşlarının düğününde ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda ayrıldığı sevgilisi Cenan Adıgüzel’le barışan Bahar Şahin arkadaşlarının düğününü organize etmek için işe koyuldu. Hayranlarının evlilik haberi beklediği Bahar Şahin bu sefer görümcelik yapmakla yetindi. Yakın arkadaşları Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz’ın düğününü organize eden Bahar Şahin pozu sosyal medyada takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

ARALARINA GİRDİ

Koronavirüs pandemisi gölgesinde ünlü oyuncu Serkan Şenalp ve sevgilisi Esengül Yılmaz Mayıs ayında dünya evine girmişti. Gerçekleştirilen sade nikah töreninin sonrasında kutlama yapmak için fırsat bulamayan çiftin yardımına yakın arkadaşları Bahar Şahin yetişti. Dostları için düzenlediği etkinlikten paylaşım yapan Bahar Şahin eğlenceli halleriyle dikkatleri çekti.

bahar şahin

Yakışıklı oyuncu Serkan Şenalp ve eşi Esengül Yılmaz’ın arasına girdiği bir fotoğrafı paylaşan Şahin, “Ben görümceyim nokta” notunu ekledi. Bahar Şahin’in pozuna takipçileri ‘film afişi’ yorumlarını yaptı. Güzel sanatçının paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

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