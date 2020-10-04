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Oyuncu Bahar Şahin kötü yorumlara sitem etti!

04.10.2020 17:04 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Bahar Şahin kötü yorumlara sitem etti!

Kanal D ekranlarına gelen Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakteriyle ünlenen Bahar Şahin sosyal medya hesabından yapılan kötü yorumlara kızdı. Yaptığı her hareketin eleştirilmesinden üzüldüğü belirten güzel oyuncu sert sözler sarf etti.

Zalim İstanbul dizisiyle ünlenen güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde uzun zaman önce ayrıldığı Celal Adıgüzel’le barıştığını duyurmuştu. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında oyunculuk yapan Celal Adıgüzel’le mutlu bir beraberliği olan Bahar Şahin kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

‘ŞÖHRETE TEŞEKKÜR EDERİM’

bahar şahin

Sevgilisiyle ayrılığa daha fazla dayanamayan Bahar Şahin çıkan haberlere ve yapılan kötü yorumlara ilk kez cevap verdi. Dergi çekiminden bir pozunu yayınlayan güzel oyuncu herkes gibi bir insan olduğunun altını çizdi. Her genç insan gibi hatalar yaptığını ifade eden Şahin, “Başarı eğer şöhret kattıysa hayatıma veyahut başarımla kazandığım yerin adı şöhretse ona teşekkür ederim. Ancak mesleğimden dolayı göz önünde olmam, örnek bir insan gösterilmeme neden olmamalı. Çünkü ben de herkes gibi bir insanım. Ne bir süs bebek, ne bir kukla, ne de insanların örnek alacağı bir fikir lideri değilim. Evet ben de hatalar yapıyorum her genç insan gibi. Sırf daha fazla insan tarafından tanınıyorum diye, yaptığım her hareketin eleştirilmesi, bir linç malzemesi haline getirilmesi çok üzücü ve bir o kadar da korkutucu” notunu ekledi. Bahar Şahin’in pozu kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü oyuncu Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel barıştı! Aşklarını sosyal medyadan ilan ettilerÜnlü oyuncu Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel barıştı! Aşklarını sosyal medyadan ilan ettiler
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