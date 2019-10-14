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Oyuncu Berkay Hardal'ın eşinin eğlenceli videosu sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 22:29 | Son Güncelleme

Yakışıklı oyuncu Berkay Hardal ile nikah masasına oturan Dilan Telkök'ün "Kocam nerede lan" diye bağırdığı video sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Gelin dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Berkay Hardal, geçtiğimiz gün meslektaşı Dilan Telkök ile nikah masasına oturdu. Jet hızındaki evlilikleriyle dikkat çeken ikiliden Telkök'ün düğün günü çekilen videosu sosyal medyayı salladı.

"KOCAM NEREDE LAN"
Kısa sürede sosyal medya kullanıcıların dikkatine çeken Dilan Telkök, gelinlikle çekilen videosu ise gündeme geldi. Telkök'ün Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştığı videoda "Kocam nereden lan! Oğlum neredesin Berkay?" diye bağırması dikkat çekti.

4 AY İÇİNDE EVLENDİLER
Dört ay önce tanışan Dilan Telkök ve Berkay Hardal, geçtiğimiz hafta aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, önceki gün de nikah masasına oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
berkay hardal Dilan Telkök

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