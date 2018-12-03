Oyuncu Çiğdem Batur ile Onur Gülmek ayrıldı!

Yaklaşık 2,5 ay önce nişanlanan Çiğdem Batur ile Onur Gülmek sürpriz bir şekilde ayrıldı. İki yıldır birlikte olan çift ayrılık kararını sosyal medyadan duyurdu.

Çiğdem Batur ve Onur Gülmek ayrılık açıklamasında, "Yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğümüz birlikteliğimizi 'saygı ve sevgi' çerçevesinde noktalama kararı aldık.Bu süreç içerisinde hakkımızda yapılacak olası haberlerde değerli basın mensubu arkadaşlarımızın göstereceği duyarlılık için şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Çiğdem Batur ve Onur Gülmek, geçtiğimiz Eylül ayında Gülmek ailesinin Düzce'deki evlerinde nişanlanmıştı.





