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Oyuncu Demet Evgar şarkıcılığa soyundu! Klip için kamera karşısına geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 11:40 | Son Güncelleme

Avlu dizisindeki oyunculuk performansıyla hafızalara kazınan Demet Evgar, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de beğeni toplamayı başarıyor. Birçok dizi ve film projesinde şarkı seslendiren güzel oyuncu bu sefer de kendisi için stüdyoya girdi. Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Evgar, klip çalışmalarını da hızlandırdı.

Oyuncu Demet Evgar şarkıcılığa soyundu! Klip için kamera karşısına geçti!

Geçtiğimiz aylarda dudağını arı soktuğu için şişen ve yaptığı Sezen Aksu taklidiyle gündeme gelen Demet Evgar şarkıcılığa göz kırptı. Demet Evgar’ın ilk şarkısı Nanay ise oyuncunun hayran olduğu Sezen Aksu’nun imzasını taşıyor. Gülse Birsel’in ‘Aile Arasında’ filmiyle büyük sükse yaratan güzel oyuncu Evgar, Sezen Aksu’nun kaleminden çıkan Nanay şarkısıyla müzikseverlerin karşına çıkmak için gün sayıyor. Prodektörlüğünü Aykut Gürel’in yaptığı şarkı için kolları sıvayan başarılı sanatçı klip çalışmalarına ağırlık verdi. Klipte yeni bir imajla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Demet Evgar müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.

PEMBELİ KADIN

Eylül ayında Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak Alevlerin Ardından dizisinin başrollerini Hazar Ergüçlü ve Berker Güven ile birlikte üstlenecek olan Demet Evgar sosyal medya hesabından Nanay şarkısının klibini ilk kez paylaştı. Klipten ilk karesini yayınlayan oyuncu heyecanını takipçileriyle paylaştı.

demet evgar

Demet Evgar’ın paylaşımına ilk yorum ise Bir Kadın Bir Erkek dizisindeki partneri Emre Karayel’den geldi. Emre Karayel eski partnerine, “Muhteşem olmuştu şarkı klip de öyle olacak canımcım” sözleriyle destek oldu. Demet Evgar’ın klipte kullandığı pembe peruklu görüntüsü ise takipçilerinin dikkatini çekti.

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