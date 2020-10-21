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Oyuncu Ese Uslu’nun zor günü! ‘Hep yanımdasın’

21.10.2020 10:35 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Ese Uslu’nun zor günü! ‘Hep yanımdasın’

Çekimleri Şanlıurfa’da süren Karagül dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ece Uslu zor günler yaşıyor. Güzel yıldız çok sevdiği kedisi Yoda’yı kaybetti. Sosyal medya hesabından kedisinin kaybını duygusal bir notla açıklayan Uslu’nun paylaşımı takipçilerini üzüntüye boğdu.

Başrollerini Emre Kınay’la birlikte paylaştıkları Sevgili Geçmiş dizisinin erken final yapmasının ardından Ece Uslu dizi ve film setlerine ara vermeyi tercih etti. Kısa soluklu olan dizisinin ardından Urla’daki evine taşınan ünlü sanatçı İzmir’de yaşamaya başladı. Özellikle yaz tatilinde sık sık İzmir’deki hayatından fotoğraflar paylaşan ünlü isim bu sefer yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Usta oyuncu kedisi Yoda'yu kaybettiğini sosyal medya hesabından duygusal bir şekilde açıkladı.

‘KENDİNE AŞIK EDEN’

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Sosyal medya hesabından sevimli dostunun vefat haberini veren ünlü sanatçı üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Kedisinin fotoğraflarını yayınlayan Uslu gönderisine, “Çok üzgünüm benim güzel oğlum Yoda’m! Melek gibi geldin, melek gibi gittin. Herkesi kendine aşık ettin de gittin. Hepimizde iz bıraktın o güzel enerjinle. Bir kere tırnak çıkartmadın, bir kere bile! Çok iyi huyluydun sen güzel oğlum benim. Hep yanımdasın, hep kalbimdesin annem benim. Meraklı oğlum, annesinin gülü. Işıklar içinde uyu annem” notunu ekledi.

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