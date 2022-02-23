Oyuncu Hazal Erişkin köpeğin saldırısına uğramıştı! Tazminat davası açtı

Yasak Elma ve Afili Aşk isimli dizilerde rol alan Hazal Erişkin 2020 senesinde arkadaşının doğum gününü kutlamak için gittiği ikamette Golden Retriever cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayıp yaralanmıştı.

O, tedavi sürecinin iş hayatını etkilediğini gerekçe göstererek köpeğin sahibi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yüzünden yaralanan Erişkin, maddi manevi kayba uğradığını belirterek köpeğin sahibi Uğur Güven'den şikayetçi oldu. Oyuncu daha sonra uğradığı zararın tazmini için belirsiz alacak ve 50 bin liralık tazminat davası açtı.





