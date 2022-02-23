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  4. Oyuncu Hazal Erişkin köpeğin saldırısına uğramıştı! Tazminat davası açtı

Oyuncu Hazal Erişkin köpeğin saldırısına uğramıştı! Tazminat davası açtı

23.02.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 yılında O Ses Türkiye programında seslendirdiği 'Düşünme Hiç' isimli şarkıyla dikkatleri çeken daha sonra ise bazı dizi projelerinde yer alan Hazal Erişkin iki sen önce Golden Retriever cinsi bir köpeğin saldırısına uğramıştı. Yüzünden yaralanan Hazal Erişkin, seneler sonra köpeğin sahibine tazminat davası açtı.

Oyuncu Hazal Erişkin köpeğin saldırısına uğramıştı! Tazminat davası açtı

Yasak Elma ve Afili Aşk isimli dizilerde rol alan Hazal Erişkin 2020 senesinde arkadaşının doğum gününü kutlamak için gittiği ikamette Golden Retriever cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayıp yaralanmıştı.

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O, tedavi sürecinin iş hayatını etkilediğini gerekçe göstererek köpeğin sahibi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Yüzünden yaralanan Erişkin, maddi manevi kayba uğradığını belirterek köpeğin sahibi Uğur Güven'den şikayetçi oldu. Oyuncu daha sonra uğradığı zararın tazmini için belirsiz alacak ve 50 bin liralık tazminat davası açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat
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