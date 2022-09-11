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  4. Oyuncu Hazal Kaya sarı mini elbisesiyle güzellik saçtı!

Oyuncu Hazal Kaya sarı mini elbisesiyle güzellik saçtı!

11.09.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını Feriha Koydum, Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye gibi dizilerde aldığı rollerle oyunculuk kariyerinde yükseliş yaşayan Hazal Kaya sosyal medya pozuyla gündeme geldi. Yılların oyuncusu Kaya, mini elbisesiyle görenleri hayran bıraktı.

Oyuncu Hazal Kaya sarı mini elbisesiyle güzellik saçtı!

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan Hazal Kaya, son zamanlarda dijital platform için yer aldığı projeler ile konuşuluyor. Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki Peride rolüyle beğeni toplayan Kaya, sosyal medya pozuyla da dikkat çekti.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, süper mini elbisesiyle poz verdi.

Oyuncu Hazal Kaya sarı mini elbisesiyle güzellik saçtı!

Kaya, sarı elbisesiyle güzellik saçtı.

Oyuncu Hazal Kaya sarı mini elbisesiyle güzellik saçtı!

O fotoğraf çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Oyuncu Hazal Kaya sarı mini elbisesiyle güzellik saçtı!

Hazal Kaya 2019'da, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile hayatını birleştirdi.

Oyuncu Hazal Kaya sarı mini elbisesiyle güzellik saçtı!

İkilinin bu evlilikten Fikret Ali Atay adında bir çocuğu bulunuyor.

Oyuncu Hazal Kaya sarı mini elbisesiyle güzellik saçtı!

İşte Kaya'nın sosyal medya pozlarından bazıları...

Oyuncu Hazal Kaya sarı mini elbisesiyle güzellik saçtı!

Oyuncu Hazal Kaya sarı mini elbisesiyle güzellik saçtı!

Oyuncu Hazal Kaya sarı mini elbisesiyle güzellik saçtı!

Oyuncu Hazal Kaya sarı mini elbisesiyle güzellik saçtı!

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Oyuncu Hazal Kaya
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