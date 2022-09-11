Oyuncu Hazal Kaya sarı mini elbisesiyle güzellik saçtı!

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan Hazal Kaya, son zamanlarda dijital platform için yer aldığı projeler ile konuşuluyor. Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki Peride rolüyle beğeni toplayan Kaya, sosyal medya pozuyla da dikkat çekti.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, süper mini elbisesiyle poz verdi.

Kaya, sarı elbisesiyle güzellik saçtı.

O fotoğraf çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Hazal Kaya 2019'da, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile hayatını birleştirdi.

İkilinin bu evlilikten Fikret Ali Atay adında bir çocuğu bulunuyor.

İşte Kaya'nın sosyal medya pozlarından bazıları...





