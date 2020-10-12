Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Oyuncu Margaret Nolan öldü

Oyuncu Margaret Nolan öldü

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

1964 yapımı James Bond filmi Goldfinger ile tanınan Margaret Nolan 76 yaşında hayatını kaybetti

Oyuncu Margaret Nolan öldü

1964 yapımı James Bond filmi “Goldfinger”'da altın boyalı model olarak bilinen oyuncu Margaret Nolan, 76 yaşında öldü. Sanatçının oğlu ölümünü doğruladı.

Nolan'ın ölüm haberini ilk olarak Twitter'da yönetmen Edgar Wright duyurdu. Wright, "O, 60'lardaki her şeyin harika olduğu Venn şemasının ortasıydı; Beatles'la birlikte görünmek, Bond'da ikonik olmanın ötesinde olmak ve "Carry On" kadrosunun da bir parçası olmak..." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
Ahmet Kaya filmi tartışmaları bitmiyor: 'Suç duyurusudur'Ahmet Kaya filmi tartışmaları bitmiyor: 'Suç duyurusudur'
İnsan 'neden' diye sormadan edemiyor! Görenleri şoke ediyor İnsan 'neden' diye sormadan edemiyor! Görenleri şoke ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Tartışmaların odağındaki film 2020’nin en çok izleneni oldu
Tartışmaların odağındaki film 2020’nin en çok izleneni oldu
Borat’ın ilk hedefi Trump oldu: 'Çamaşır suyu içmesine...'
Borat’ın ilk hedefi Trump oldu: 'Çamaşır suyu içmesine...'
Ahmet Kaya filmi tartışmaları bitmiyor: 'Suç duyurusudur'
Ahmet Kaya filmi tartışmaları bitmiyor: 'Suç duyurusudur'
O anları gizli kamera saniye saniye kaydetti
O anları gizli kamera saniye saniye kaydetti
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Usta yönetmen Sheldon Cooper’ın fikrini çaldı!
Usta yönetmen Sheldon Cooper’ın fikrini çaldı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Hayranlar isyanda! Önce yayınladılar sonra kaldırdılar
Hayranlar isyanda! Önce yayınladılar sonra kaldırdılar
Efsane seriler hiç olmadığı kadar net oluyor
Efsane seriler hiç olmadığı kadar net oluyor
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gal Gadot yeni Cleopatra olacak
Angeline Jolie yarış dışında kaldı! Rolü kapan Wonder Woman oldu
Tartışmaların odağındaki 365 Days filmi Netflix’te 2020’nin en çok izlenen yapımı oldu
Tartışmaların odağındaki film 2020’nin en çok izleneni oldu
İki Gözüm Ahmet filmine Ahmet Kaya’nın ailesinden bir tepki daha: 'Suç duyurusudur'
Ahmet Kaya filmi tartışmaları bitmiyor: 'Suç duyurusudur'
Sacha Baron Cohen’in canlandırdığı Borat karakteri için açılan Twitter hesabı, Donald Trump’ı hedef aldı
Borat’ın ilk hedefi Trump oldu: 'Çamaşır suyu içmesine...'
Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinin konusu nedir? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinde ne anlatılıyor? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinde kimler yer alıyor? İşte Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli...
Kıvanç Tatlıtuğ’un sesinden: ‘Tarım Bizim Geleceğimiz’
Kirsten Dunst’lı On Becoming A God In Central Florida'nın 2. sezon onayını geri çekip iptal etti
Güzel oyuncunun heyecanı yarım kaldı! Kötü haber geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.