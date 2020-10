Oyuncu Margaret Nolan öldü

1964 yapımı James Bond filmi “Goldfinger”'da altın boyalı model olarak bilinen oyuncu Margaret Nolan, 76 yaşında öldü. Sanatçının oğlu ölümünü doğruladı.

Nolan'ın ölüm haberini ilk olarak Twitter'da yönetmen Edgar Wright duyurdu. Wright, "O, 60'lardaki her şeyin harika olduğu Venn şemasının ortasıydı; Beatles'la birlikte görünmek, Bond'da ikonik olmanın ötesinde olmak ve "Carry On" kadrosunun da bir parçası olmak..." ifadelerini kullandı.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2