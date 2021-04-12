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Oyuncu Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı

12.04.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Mehtap Ar, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Mehtap Ar cumartesi günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti. Mehtap Ar'ın Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazına oğlu Söz Ar, ablası Müjde Ar, Müjde Ar'ın eşi Ercan Karataş, Türkan Şoray, Emel Müftüoğlu, Nur Sürer, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile sevenleri katıldı. Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Mehtap Ar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na annesi Aysel Gürel'in yanına defnedildi.

Mehtap Ar'a cenaze yapılmayacakMehtap Ar'a cenaze yapılmayacak

MÜJDE AR: "O BİZİM HERŞEYİMİZDİ"

Kardeşini kaybeden Müjde Ar, "Benim, eşimin ve Söz'ün 24 saattir telefonları durmuyor. O bizim her şeyimizdi. Kanımızdı, canımızdı. Ama üç ay birlikte çok zor bir süreç geçirdik. Bize hiçbir şey hissettirmemeye çalıştı. Mangal gibi bir yüreği vardı. Ben ve oğlu üzülmesin diye en ağır durumda bile 'Bir şeyim yok' dedi. Geçen Perşembe günü çok ağırlaştı. Hissettik artık. Bir gün içerisinde artık bütün organları dayanamadı. Organ yetmezliğinden gece 03.20'de kaybettik. Herkesin yakını için ölüm çok acı. Ama Mehtap o kadar renkli, o kadar sade, o kadar insancıl bir kişilikti ki onsuz bir hayata alışmak hepimiz için gerçekten çok zor olacak" dedi.

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"O ÇOCUKLARIN KALBİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar ise "Onun başına son dönemde birkaç tane daha zorluk geldi. Artık buna dayanamaz derken ona da dayandı. Milyonlarca çocuğu kalbine dokunmuş, tiyatro yapmış bir insan. O çocukların kalbinde yaşamaya devam edecek" diye konuştu.

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