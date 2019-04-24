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Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olan Tolga Karel'i mutlu eden haberler

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2019 22:16 | Son Güncelleme

Sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakan ve Amerika'ya yerleşen Tolga Karel TIR şoförlüğü yapıyordu. Yeniden baba olmaya hazırlanan Karel, aldığı teklifle havalara uçtu.

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olan Tolga Karel'i mutlu eden haberler

İki yıl önce Türkiye'deki kariyerini geride bırakıp yapmaya başlayan ünlü oyuncu Tolga Karel'in şansı döndü.

Tolga Karel, iki yıl önce Amerika'ya taşındı. Oyunculuğu bırakarak TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Karel, art arda iki güzel haber aldı. Eşi Sarah Scotti'nin 4 aylık hamile olduğunu öğrenen ünlü oyuncu hemen arkasından gelen bir iş teklifi ile adeta havalara uçtu. Bebek haberinin sevincini yaşayan Karel, Amerika’nın en büyük taşımacılık şirketlerinden birinin reklam yüzü oldu.

TOLGA HABER İCİ

Binlerce aday arasından seçildiği için çok mutlu olduğunu belirten ünlü oyuncu, 'Reklam filmini önümüzdeki hafta Arizona'da çekeceğiz. Hikayemi dinleyince çok şaşırdılar. Hem aktör olmam hem de TIR kullanmam nedeniyle beni seçtiler. Reklam filmi önemli kanallarda yayınlanacak. Bu benim için çok önemli. Kimbilir, Hollywood beni ön kapıdan almadı ama belki TIR'la arka kapıdan gideriz' dedi.

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