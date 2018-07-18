MAGAZİN

Ozan Güven'den Cem Yılmaz'a soğuk espri

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2018 16:00 | Son Güncelleme

Ozan Güven'in Instagram paylaşımına Cem Yılmaz yorum yapınca olanlar oldu.

Ozan Güven'den Cem Yılmaz'a soğuk espri

Ozan Güven önceki gün Instagram hesabından bir manzara fotoğrafı paylaştı ve altına da şu notu düştü: "İmkansız, mümkünü reddetmektir."

Ozan Güven'in sıkı dostu olan Cem Yılmaz da paylaşımın altına 'Öyle mi' yorumunda bulundu. Cem Yılmaz'ın yorumuna Ozan Güven "Öyle değil, akşam üstü" şeklinde cevap verince, sosyal medyanın diline düştü.

'HİÇ Mİ CEM YILMAZ'DAN FEYZ ALMADIN?'

Sosyal medya kullanıcıları Ozan Güven'e, "Hiç mi Cem Yılmaz'dan feyz almadın?", "Bu nasıl soğuk bir espri?", "Cem Yılmaz, dostluğunu gözden geçirecek bence" vb. gibi yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Güven Cem Yılmaz instagram

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