Ozan Güven'in darp ettiği Deniz Bulutsuz ilk kez görüntülendi

'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz' ve 'Serçe Sarayı' gibi dizilerde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz ay evlenme teklifi ettiği sevgilisi Hande Ünal'ı istemeye gitti.

Deniz Bulutsuz bakın nerede ortaya çıktı!Hande Ünal’ın ailesinin evinin bahçesinde yapılan nişan törenine; Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Demet Özdemir, Duygu Özaslan ve Deniz Bulutsuz da katıldı.

Ünlü oyuncu, müstakbel eşinin yaptığı kahveyi içerken konukların objektiflerine böyle takıldı. Deniz Bulutsuz bakın nerede ortaya çıktı!Ünlü oyuncu Demet Özdemir de yakın dostlarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Çiftin nişan yüzüklerini menajerleri Ahmet Koraltürk taktı.

Ozan Güven'in şiddetine maruz kalan Deniz Bulutsuz da aylar sonra bu nişan töreninde ortaya çıktı. Etrafa gülücükler saçan Bulutsuz'un zor günleri geride bıraktığı görüldü.

