Özay Bakır, Seren Serengil'in nişanlısı Yaşar İpek'i savcılığa verdi

Seren Serengil'in eski sevgilisi Özay Bakır bir video paylaştı ortalık karıştı. Eski sevgili soluğu mahkemede aldı.

Özay Bakır, kendi hesabındaki bir videoda, Hazine adlı mekanda çalışanlara şarkı söylerken, yanında dolaşan Seren Serengil'in görünmesine kafayı takan Yaşar İpek'in tüm mesajlarını savcılığa teslim etti.

Annesinin dahil Yaşar İpek tarafından arandığını ifade eden Özay Bakır, kendi hesabındaki bir videoda, şarkı söylerken, yanında dolaşan Seren Serengil'in görünmesine kafayı takan Yaşar İpek'in attığı tüm mesajları savcılığa teslim etti.

Özay Bakır, ilk etapta Seren Serengil'den şikayetçi olmayarak, sadece bilgisine danışılmak üzere savcılığa davet edilmesini talep etti. Bunun gerekçesi olarak da Seren Serengil'in kendi hesabından da kendisine tehditler ve hakaretler yazılmasını gösterdi.

YAŞAR İPEK'TEN OLAY TEHDİTLER

Uçankuş'un ulaştığı dava dilekçesinde yer alan mesajların tehdit ağırlıklı olduğu görüldü. Dava dilekçesinde 3. şahıslar vasıtasıyla öldürme, felç bırakma ve çalıştığı mekanı basma tehditleri yüzünden dava açılması talep edildi.

ANNESİNİ BİLE TEHDİT ETTİLER

Bu mesajların 3 aydır devam ettiği ve Özay Bakır'ın, olayların devamında annesine bile mesaj atılması, hatta Yaşar İpek tarafından annesinin telefonla aranıp hakaret edilmesine kadar uzaması sonunda bu başvuruyu yaptığı öğrenildi.



