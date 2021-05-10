Özcan Deniz adeta servet ödedi! | Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan ilk kez konuştu

15 ay evli kalan Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti, boşanmanın ardından oldukça konuşuldu. Özcan Deniz ile olan evliliği ile tanınan Feyza Aktan, Özcan Deniz’in kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Aktan’ın 3 yaşındaki oğulları Kuzey ile, Özcan Deniz’i görüştürmediği iddia edildi. Özcan Deniz de bu iddiayla mahkemeye başvurarak oğlu Kuzey’in velayetini istedi.

Servet ödedi!

2018 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturan Özcan Deniz, Mayıs 2019'da tek celsede boşanmıştı. Bu evlilikten Kuzey isminde bir erkek çocukları olan Aktan ve Deniz, tekrar bir araya gelmişti.

Herkes 'ikinci kez nikah masasına oturacaklar' diye beklerken Özcan Deniz ve Feyza Aktan, çocukları Kuzey'in velayeti için mahkemelik olmuştu.

Evli oldukları dönemde Zekeriyaköy'de bir villada oturan ikiliden Özcan Deniz, evi eski eşi Feyza Aktan'a bırakarak ayrılmıştı.

Daha sonra Feyza Aktan'ın bu evden çıkmasını isteyen Özcan Deniz, olumsuz yanıt alınca eski eşine evini boşaltması için bir dava daha açmıştı.

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ın 3 yaşındaki oğulları Kuzey’i kendisine göstermemesi sebebiyle, oğluna yakın olabilmek için Zekeriyaköy’e geri dönerek bir ev aldı. Özcan Deniz’in aldığı villanın fiyatı ise dudak uçuklattı.