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  4. Özcan Deniz adeta servet ödedi! | Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan ilk kez konuştu

Özcan Deniz adeta servet ödedi! | Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan ilk kez konuştu

10.05.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve şarkıcı olan Özcan Deniz, geçtiğimiz sene pandemi koşullarında evde başladığı ve senaryosunu kendi yazıp, kendi oynadığı bir diziyle izleyici karşısına çıkmıştı. Dizide eski eşi Feyza Aktan ve ailesine de yer veren Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında evlenmiş, 2019 yılında anlaşmalı bir şekilde boşanmışlardı. Ancak çiftin boşanması sakin olsa da daha sonra yaşanan olaylar halen gündemdeki yerini koruyor.

15 ay evli kalan Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti, boşanmanın ardından oldukça konuşuldu. Özcan Deniz ile olan evliliği ile tanınan Feyza Aktan, Özcan Deniz’in kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Aktan’ın 3 yaşındaki oğulları Kuzey ile, Özcan Deniz’i görüştürmediği iddia edildi. Özcan Deniz de bu iddiayla mahkemeye başvurarak oğlu Kuzey’in velayetini istedi.

Servet ödedi!

2018 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturan Özcan Deniz, Mayıs 2019'da tek celsede boşanmıştı. Bu evlilikten Kuzey isminde bir erkek çocukları olan Aktan ve Deniz, tekrar bir araya gelmişti.
Herkes 'ikinci kez nikah masasına oturacaklar' diye beklerken Özcan Deniz ve Feyza Aktan, çocukları Kuzey'in velayeti için mahkemelik olmuştu.
Evli oldukları dönemde Zekeriyaköy'de bir villada oturan ikiliden Özcan Deniz, evi eski eşi Feyza Aktan'a bırakarak ayrılmıştı.
Daha sonra Feyza Aktan'ın bu evden çıkmasını isteyen Özcan Deniz, olumsuz yanıt alınca eski eşine evini boşaltması için bir dava daha açmıştı.
Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ın 3 yaşındaki oğulları Kuzey’i kendisine göstermemesi sebebiyle, oğluna yakın olabilmek için Zekeriyaköy’e geri dönerek bir ev aldı. Özcan Deniz’in aldığı villanın fiyatı ise dudak uçuklattı.
Yedi odalı ve 380 metrekare olan yeni evi için 12 milyon TL ödediği iddia edilen Özcan Deniz'in, şimdilerde evine taşınma hazırlıkları yaptığı öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
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