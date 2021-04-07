Özcan Deniz'den distopik gerilim dizisi Senkron! İşte Senkron'un konusu ve oyuncu kadrosu

Gain’in suç ve gerilim türündeki yeni dizisi ‘Senkron’, izleyicileri paralel evrenlerde geçen sürükleyici bir zaman yolculuğuna davet ediyor.

‘Senkron’un oyuncu kadrosunda ise dizinin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlenen Özcan Deniz’in yanı sıra Feyza Aktan, Cansel Elçin ve Uygar Özçelik yer alıyor.

SENKRON DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zamanda yolculuk mümkün mü? Paralel evrenler gerçekten var mı? Hayallerimiz, yarım kalan aşklarımız, pişmanlıklarımız veya kayıplarımız başka bir eb,vrende varlığını sürdürüyor olabilir mi? 21. yüzyılda herkesin kafasının bir köşesini meşgul eden bu soruları konu alan ‘Senkron’ Nisan ayından itibaren Gain’de tüm bölümleriyle izleyicisi ile buluşuyor.

Gain’in distopik gerilim ve suç temalarındaki ilk orijinal dizisi olma özelliğine de sahip olan ‘Senkron’, 6 bölümden oluşuyor. Yaşadıkları gizemli bir olayla kendilerini bir anda paralel evrenlerinde bulan Sedat ve Mina’nın hikayesine odaklanan Senkron, hızlı temposuyla dikkat çekiyor.

Gain’in yeni dizisi ‘Senkron’un oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, Feyza Aktan, Cansel Elçin, Uygar Özçelik, Zeynep Tuğçe Bayat, Kuzey Deniz, Emre Akkuş, Melis Gürhan, Semra Dinçer

