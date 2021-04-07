MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Özcan Deniz'den distopik gerilim dizisi Senkron! İşte Senkron'un konusu ve oyuncu kadrosu

Özcan Deniz'den distopik gerilim dizisi Senkron! İşte Senkron'un konusu ve oyuncu kadrosu

07.04.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senkron dizisi Gain'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Suç ve distopik gerilim türündeki ‘Senkron’un oyuncu kadrosunda dizinin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlenen Özcan Deniz’in yanı sıra Feyza Aktan, Cansel Elçin ve Uygar Özçelik yer alıyor.

Özcan Deniz'den distopik gerilim dizisi Senkron! İşte Senkron'un konusu ve oyuncu kadrosu

Gain’in suç ve gerilim türündeki yeni dizisi ‘Senkron’, izleyicileri paralel evrenlerde geçen sürükleyici bir zaman yolculuğuna davet ediyor.

‘Senkron’un oyuncu kadrosunda ise dizinin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlenen Özcan Deniz’in yanı sıra Feyza Aktan, Cansel Elçin ve Uygar Özçelik yer alıyor.

SENKRON DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zamanda yolculuk mümkün mü? Paralel evrenler gerçekten var mı? Hayallerimiz, yarım kalan aşklarımız, pişmanlıklarımız veya kayıplarımız başka bir eb,vrende varlığını sürdürüyor olabilir mi? 21. yüzyılda herkesin kafasının bir köşesini meşgul eden bu soruları konu alan ‘Senkron’ Nisan ayından itibaren Gain’de tüm bölümleriyle izleyicisi ile buluşuyor.

Gain’in distopik gerilim ve suç temalarındaki ilk orijinal dizisi olma özelliğine de sahip olan ‘Senkron’, 6 bölümden oluşuyor. Yaşadıkları gizemli bir olayla kendilerini bir anda paralel evrenlerinde bulan Sedat ve Mina’nın hikayesine odaklanan Senkron, hızlı temposuyla dikkat çekiyor.

Gain’in yeni dizisi ‘Senkron’un oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, Feyza Aktan, Cansel Elçin, Uygar Özçelik, Zeynep Tuğçe Bayat, Kuzey Deniz, Emre Akkuş, Melis Gürhan, Semra Dinçer

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı
Sen Çal Kapımı için sezon finali kararı! Sen Çal Kapımı yeni sezon olacak mı? Sen Çal Kapımı için sezon finali kararı! Sen Çal Kapımı yeni sezon olacak mı?
Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimiYıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi
Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'

'10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Yeni imajıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Yeni imajıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.