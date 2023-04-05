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Özcan Deniz’e silahlı tehdidin asıl sebebi kira zammı çıktı! 31 bin 500 TL'lik kirayı beğenmeyince...

05.04.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz ve ev sahibinin karakolluk olduğu haberleri geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili arasında yaşanan kavganın asıl sebebinin kira zammı olduğu ortaya çıktı. Ev sahibi Özcan Deniz'in verdiği 31 bin 500 liralık bedeli beğenmeyince kapısına dayandı.

Özcan Deniz’e silahlı tehdidin asıl sebebi kira zammı çıktı! 31 bin 500 TL'lik kirayı beğenmeyince...

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile kiraya çıktığı Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle geçtiğimiz günlerde karakolluk olmuştu.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; ikili arasında daha önce kira ödemesi konusunda tartışma çıktığı olay günü ise tartışmanın büyüdüğü ortaya çıktı.

Karakolda ifade veren ev sahibi Osman B., ifadesinde, 'Özcan Deniz'in evine giderek 25 bin kira bedelini kendisine teslim etmiş ve kiraya artış yaptığımı söyleyerek tekrar yatırmasını söylemiştim.

Ancak hesabıma 2 Mart günü Özcan Deniz adına yine 31 bin 500 olarak yine para geldi. Zaten benim Deniz'e iade ettiğim kısmı vergi harici kısımdı. Kendisi kira konusunda yine bildiğini okudu. Bende olay günü villaya giderek görevliye Özcan Deniz'i çağırmasını söyledim' dedi.

özcan deniz

'KİMSEYİ KORKUTMADIM'

Osman B., ifadesinin devamında 'Özcan Deniz yanıma geldiğinde kardeşi ile benim oğlumun konuştuğunu kira işini halledebileceklerini söyledi.' dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay 2 Mart tarihinde Sarıyer'de meydana gelmiş, Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar ikametinde oturduğu sırada sitenin bahçe işleriyle uğraşan görevli kapılarını çalarak ünlü şarkıcının aracını bahçenin önünden çekmesini istemişti.

TARTIŞMANIN ASIL SEBEBİ KİRA ZAMMI

Ev sahibinin bahçede logar açacağını öğrenen Özcan Deniz, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini ifade etmişti.

özcan deniz samar dadgar 2

Tartışma sırasında iddiaya göre ev sahibi Özcan Deniz'e öfkelenince ünlü şarkıcıya, 'Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum git sende silahını al' diye konuşmuştu. Bu sırada Özcan Deniz'in eşi ikametinden telefonunu göstererek kayda aldığını söyleyince ev sahibi aracına gitmekten vazgeçerek tartışmaya bir süre daha devam etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Samar Dadgar

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