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Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'tan şikayetçi olmuştu! "Cezalandırılmasını istiyorum"

03.11.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feyza Aktan’ın eski eşi Özcan Deniz’i darp ettiği iddiasıyla ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından yargılanmasına başlandı. Duruşmada Deniz, eski eşinin cezalandırılmasını istedi. Deniz konuşmasında "Sinirlenerek bana şiddetli bir şekilde saldırmaya başladı" dedi.

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'tan şikayetçi olmuştu! "Cezalandırılmasını istiyorum"

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’ın, çocuğunu almaya gittiği sırada Deniz’e tokat attığı ve tişörtünü yırttığı iddiasıyla 2 ayrı suçtan yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Deniz ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Aktan ile Eda Aktan duruşmaya katılmazken, avukatları ise duruşmaya katıldı.

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‘’ÇOCUĞUMU ALMAK İÇİN EVE GİTTİM’’

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Deniz, ‘’Olay tarihinde oğlumun velayet günü kanunen bendeydi. Çocuğum anaokuluna gidiyordu. Feyza Aktan, çocuğun okula gitmesiyle ilgili sorun yaratıyordu. O gün okuldan aradılar ve oğlum Kuzey’in okula gelmediğini söylediler. Ben de hem çocuğumu almak hem de bu konuyu konuşmak için eve gittim. Bana ‘bekle’ dediler. Yarım saat sonra çocuk hazırlanmamıştı. Ben de Feyza’ya çocuğun neden hazır olmadığını sordum’’ şeklinde konuştu.

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"BENİ TAHRİK ETMEYE BAŞLADI"

O sırada sanık Aktan’ın öfkelenerek elini tırnaklarıyla çizdiğini söyleyen Deniz beyanının devamında, ‘’Ben de bunu yapmaması gerektiğini ve çocuğu hazırlamasını istedim. Çocuğu yere bırakan Feyza Aktan, daha da sinirlenerek bana şiddetli bir şekilde saldırmaya başladı. Ardından orada kameraların olduğunu anladı ve benim de kendisine saldırmam için üstüme daha da gelerek beni tahrik etmeye başladı. Benim üstümü başımı parçalayan Feyza Aktan’ın bu durumunu oğlum görmeye başladı ve ‘baba’ dedi. O sırada Feyza, içeri alayım derken çocuğun kafasını kapıya çarptı. Sonra tekrar dışarı çıkan Feyza, ‘bana kameraların önünde şov yapma’ diye bağırarak kendisi kameraların önünde kendisini illegalleştirmeye çalıştı’’ ifadelerini kullandı.

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ÇOCUĞUNUN ANNESİNİN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Deniz mahkemedeki beyanının devamında, ‘’Ardından jandarmaya haber verdim. Çocuğumu karakolda icra yoluyla Feyza’dan aldım. Feyza beni evin içine çekmeye çalıştı, mesajlar attı ancak çocuğum hasta olduğu zaman evine birkaç kez gitmek zorunda kaldım. Amacım tamamen Feyza Aktan’ın şiddetle ilgili durumunu törpülemek ve bunun suç olduğunu anlamasını sağlamaktır. Onun sürekli ileri seviyeye taşıdığı şiddet eylemini yasalar dahilinde engellemektir. Şikayetimin asıl sebebi de budur. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum’’ dedi.

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