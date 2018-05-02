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Özcan Deniz’in bebek mutluluğuna gölge düştü

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2018 09:49 | Son Güncelleme

Özcan Deniz'in kanser tedavisi gören babası, durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırıldı. Deniz bebeğinin doğduğu saatlerde hem sevinci hem hüznü yaşadı

Özcan Deniz’in bebek mutluluğuna gölge düştü

Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan, pazar akşamı ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Maslak Acıbadem Hastanesi’nde dünyaya gelen bebek, Deniz’e hayatının mutluluğunu yaşattı. Ancak hemen ardından, geçen yıldan beri akciğer ve bağırsak kanseri tedavisi gören babası Sadık Deniz’in durumunun ağırlaştığı haberi geldi.

Özcan Deniz, bu gelişme üzerine babasını da eşinin doğum yaptığı hastaneye getirtti.

Özcan Deniz’in geçen yıldan beri akciğer ve bağırsak kanseri tedavisi gören babası Sadık Deniz’in durumu ciddiyetini koruyor.

TORUNUNU GÖRDÜ

Aynı hastanenin bir odasında mutluluğu, diğer odasında hüznü yaşayan Deniz, önceki gün minik oğlu Kuzey’i dedesinin odasına götürdü. Oyuncunun ağabeyi Ercan Deniz, babalarının durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı: “Maalesef durumu ağırlaştı. Akciğer kanseri tedavisi devam ederken bağırsaklarındaki kitle patladı. Ama hasta olsa da torununu gördü, bu onu çok mutlu etti. Mutluluk ile üzüntüyü iç içe yaşıyoruz. Yoğun bir hastane süreci oluyor. Özcan iki tarafa da yetişmeye çalışıyor.”

Özcan Deniz, oğlu Kuzey’in doğumunun ardından bu fotoğrafı “Geldi mucizem, tarifi zor duygular içindeyim” notuyla Instagram’da paylaştı. (Hürriyet)

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Feyza Aktan

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