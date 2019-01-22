MAGAZİN

Özcan Deniz'in yeğeni de yönetmen oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.01.2019 11:42 | Son Güncelleme

Şarkıcılığı bırakıp sadece oyunculukla kariyerine devam eden Özcan Deniz'in ailesinden bir yönetmen daha çıktı.

Özcan Deniz'in yeğeni de yönetmen oldu!

Deniz'in yeğeni Duru Deniz, geçtiğimiz günlerde 'İlkel Öfke' adlı kısa filmini sinema seyircisiyle buluşturdu.

Yeğenine övgüler yağdıran Özcan Deniz, bu haberi sosyal medyada, 'Ailede bir sinemacı daha doğuyor. Yeğenimin çektiği bu etkileyici kısa filmi #DNZfilm#youTube adresinden izleyebilirsiniz' notuyla duyurdu.

Salih Bademci ve Dilşad Şimşek'in başrol oynadığı kısa film çalışması ile kendisini ispatlamaya çalışan Duru Deniz'in, önümüzdeki projelerde Özcan Deniz'le birlikte bir projede çalışacağı belirtildi.


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