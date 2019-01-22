Özcan Deniz'in yeğeni de yönetmen oldu!

Deniz'in yeğeni Duru Deniz, geçtiğimiz günlerde 'İlkel Öfke' adlı kısa filmini sinema seyircisiyle buluşturdu.

Yeğenine övgüler yağdıran Özcan Deniz, bu haberi sosyal medyada, 'Ailede bir sinemacı daha doğuyor. Yeğenimin çektiği bu etkileyici kısa filmi #DNZfilm#youTube adresinden izleyebilirsiniz' notuyla duyurdu.

Salih Bademci ve Dilşad Şimşek'in başrol oynadığı kısa film çalışması ile kendisini ispatlamaya çalışan Duru Deniz'in, önümüzdeki projelerde Özcan Deniz'le birlikte bir projede çalışacağı belirtildi.



