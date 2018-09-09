MAGAZİN

Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'den beğeni toplayan poz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.09.2018 13:10 | Son Güncelleme

Yolları 25 yıl önce Prestij Müzik çatısı altında kesişen Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül, Deniz’in babasının vefatı sonrası sık sık görüşmeye başladı

Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'den beğeni toplayan poz!

Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül’ün dostlukları, “Hadi Hadi Meleğim” ve “Alem Buysa Kral Sensin” şarkılarıyla müzik sektöründe fırtınalar estirdikleri dönemlerden beri sürüyor.

Şöhret basamaklarını birlikte çıkan ikilinin kariyer planlaması bile birbirine benziyor. Müzikten uzaklaşıp sinema ve dizi sektörüne yönelen ikili, yıllar sonra yeniden bir araya geldi, anıları tazeledi.

Özcan Deniz, geçen temmuzda babasını kaybetti. Cenazede 25 yıllık dostu Mahsun Kırmızıgül de vardı. Bu acı olayla yeniden bir araya gelen ikili, devamında ailece görüşmeye başladı.

5b93b357c9de3d22f8beea72

İlk olarak Mahsun Kırmızıgül ve eşi Ece Binay, kızları Lavin’le Deniz ailesini ziyarete gitti. Geçtiğimiz günlerde de Özcan Deniz-Feyza Aktan çifti, 5 aylık oğlu Kuzey’le iade-i ziyaret yaptı. Kırmızıgül kucağında Deniz’in 5 aylık oğlu Kuzey, Deniz de Kırmızıgül’ün 2 yaşındaki kızı Lavin’le poz verdi.


PARTNERYaza damga vurduYaza damga vurdu
Derya Tuna'dan oğlu İdo Tatlıses'e 10 milyonluk hediye!Derya Tuna'dan oğlu İdo Tatlıses'e 10 milyonluk hediye!
Esra Erol'un kocası Ali Özbir yine yanıt verdiEsra Erol'un kocası Ali Özbir yine yanıt verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül Özcan Deniz mahsun kırmızıgül

En Çok Okunan Haberler

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın

Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın

Son dakika! İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den korkutan uyarı: Düşmanları korkutmak için gücünüzü artırın

Son dakika! İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den korkutan uyarı: Düşmanları korkutmak için gücünüzü artırın

Okuyucu Yorumları 1 yorum
eski kırolardan, yeni nesil ikoncanlara:))) hay allahım işte bunlara piyasa adamı denir. bak orhana, ferdiye, müslüme onlarda olmaz böyle köklü değişimler çünkü kendi tarzları vardı onlar şekil almadılar hiç bir zaman, duayen olmak değil.
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in fotoşop ricası

İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in fotoşop ricası

Tuğba Özay Van'dan paylaştı!

Tuğba Özay Van'dan paylaştı!

Derya Tuna'dan oğlu İdo Tatlıses'e 10 milyonluk hediye!

Derya Tuna'dan oğlu İdo Tatlıses'e 10 milyonluk hediye!

Esra Erol'un kocası Ali Özbir yine yanıt verdi

Esra Erol'un kocası Ali Özbir yine yanıt verdi

Ziynet Sali sahnede baygınlık geçirdi

Ziynet Sali sahnede baygınlık geçirdi

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.