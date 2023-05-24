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Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteği sonrası HDP'den açıklama geldi! "Kararımızı yarın paylaşacağız"

24.05.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset sahnesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 28 Mayıs seçimlerine çok kısa süre kala cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. HDP ve Yeşil Sol Parti'den açıklama geldi.

Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteği sonrası HDP'den açıklama geldi! "Kararımızı yarın paylaşacağız"

Siyasette sıcak saatler! Seçime 4 gün kala Zafer Partisi genel başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Bununla birlikte 7 protokol maddesi üzerinde anlaşıldı.

ÖZDAĞ - KILIÇDAROĞLU BİRLİKTELİĞİ SONRASI HDP'DEN İLK AÇIKLAMA

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: 'HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları olarak ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız...'

İlerleyen saatlerde HDP'nin sitesinden açıklama yayınlandı. Yazılı metinde şu ifadelere yer verildi;

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları bugün olağanüstü toplanarak son gelişmeleri değerlendirmiştir. Buna göre;

1- Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasp eden kayyım atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir.

2- Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır’ın değil İstanbul’un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur.

3- Demokrasi ve hukukun evrensel ilkelerine sahip çıkmak ve bu konuda ilkesiz duruşlara taviz vermemek hepimizin görevidir. Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinin kararlı öznesi olmayı sürdüreceğiz.

4- Ülke için bir referanduma dönüşmüş 28 Mayıs seçimleri ve sonrası için oynanan oyunların ve kurulan tuzakların farkındayız. Bugün başlattığımız değerlendirmelerimize partilerimizin bileşenleri ve kurulları ile devam ediyoruz. Değerlendirmelerimiz sonucu nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın (25 Mayıs 2023) halklarımızla paylaşacağız.

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