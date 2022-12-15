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'Özel ilgi alanım mezarlık dolaşmak' Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'den şok itiraf: Kimsenin olmadığı bir gece...

15.12.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Tansel Öngel'den katıldığı bir programda çok özel itiraflar geldi. Masumlar Apartmanı'nın Naci'si olarak büyük bir hayran kitlesine sahip olan Öngel'in 'mezarlık' itirafı şaşkınlık yarattı. "Benim özel ilgi alanım mezarlık dolaşmaktır" diyen Öngel, bu alışkanlığının gerekçesini ve sonuçlarını da anlattı. İşte detaylar...

'Özel ilgi alanım mezarlık dolaşmak' Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'den şok itiraf: Kimsenin olmadığı bir gece...

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Naci karakteriyle büyük ilgi gören, ardından Hayat Bugün dizisinde rol alan ünlü oyuncu Tansel Öngel, NTV ekranlarında yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programında çok özel itiraflarda bulundu. Öngel'in mezarlıklarla ilgili anlattığı alışkanlığı ise şoke etti. İşte detaylar...

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"ÖZEL İLGİ ALANIM MEZARLIK DOLAŞMAK"

Tansel Öngel “Benim özel ilgi alanım mezarlık dolaşmaktır.” deyince Ahmet Mümtaz Taylan “Biraz açar mısın? Bir yakınının olmadığı mezarlıklara da mı gidiyorsun?” sorusunu sordu.

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"KİMSENİN OLMADIĞI BİR GECE ORAYA GİTTİM"

Öngel “Evet. Çocukken izciydim. 15 yaşındayken otostopla Kızılcahamam’a gidiyorduk. Son ayrımda da Çamlıdere diye bir ayrım vardı, bir mezarlık vardı ve orada bir ampul yanardı. İzciyken bütün arkadaşlarım ve ben çok korkardık o mezarlıktan, orada otostop çekmekten. Ama Türkiye çok güvenli bir yerdi. Yılda 52 hafta var, 52 kampım vardı. O mezarlık çok önemli benim hayatımda çünkü kimsenin olmadığı bir gece ben oraya gittim. Sonra da Karşıyaka mezarlığına gitmeye başladım Ankara’da.” şeklinde konuştu.

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Ahmet Mümtaz Taylan “Neydi seni oraya çeken şey?” sorusunu yöneltti. Öngel “O kadar korktum ki bunu çözmem lazımdı. Çok korkuyordum gece özellikle. Yapay korku uyaranları… Bir perde oluşturuyor. Bir süre sonra anlatılan en absürt hikayeye bile inanıyorsun.” ifadelerini kullandı. Taylan “Aşabildin mi?” diye sordu. Öngel ise “Tabii tabii. Sonra mezarlıkları keşfetmeye başladım. Bunun bir kültür olduğunu, insanların vedalaşma kültürünün böyle yaşandığını, bu vedalaşma kültürünün yaşantıya ilişkin bize bir sürü ipucu, bilgi verdiğini fark ettim. Şehirlerin en yeşil yerlerinin mezarlıklar olduğunu… Yurt dışına gitme şansım oldu meslek icabı. Bir sürü şehir… Hepsi birbirinden farklı ama benzer duygular taşıyor. Hatta resmi dini olmayan yerlerin bile bir dönem çok benzer bir vedalaşma duygusunu hatırlattığı ve o vedalaşmaya duydukları saygıyı gösteren yerler olduğunu keşfettim.” yanıtını verdi.

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