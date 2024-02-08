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ÖZEL | Murat Kurum 'CHP'nin anketi bunu gösteriyor' diyerek son oranı açıkladı! Başak Demirtaş yorumu dikkat çekti

08.02.2024 13:56 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da seçim yarışı tam gaz devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum medya yöneticileriyle buluşmasında merak edilen anketlerle ilgili açıklamalarda bulundu. "İlk adaylığımız açıklandığımızda 1.5-2 puan gerideydik" diyen Kurum son anketlerde 1.4 puan önde olduğunu söyledi. Kurum'un "CHP'nin anketi de bunu gösteriyor" demesi dikkat çekerken aday olmayacağını duyuran Başak Demirtaş'la ilgili de ilk kez konuştu.

ÖZEL | Murat Kurum 'CHP'nin anketi bunu gösteriyor' diyerek son oranı açıkladı! Başak Demirtaş yorumu dikkat çekti

MYNET ÖZEL | Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bu sabah Haliç Kongre Merkezi’nde medya yöneticileriyle buluştu. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım da kahvaltı davetine katılan isimler arasındaydı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu ile arasında geçen konuşmayı da anlattı.

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"YRP'NİN DE OYLARINA TALİBİZ"

Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki müzakereler olumlu sonuçlanmamış, Fatih Erbakan İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracağını duyurmuştu. Yeniden Refah'ın İstanbul kararına değinen Kurum, "Yola çıkarken kim kimle ittifak yapar diye bakmadık gönül isterdi ki Yeniden Refah Partisi ittifak içinde olsun onlarla gönlümüz bir biz Yeniden Refahlı kardeşlerimizin oylarına da talibiz." dedi.

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"PAZARLIK MI VAR GÖRECEĞİZ"

Adı DEM Parti'nin İstanbul adayı olarak konuşulan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş dün aday olmayacağını resmen ilan etmişti. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Kurum, "Karşı tarafta kaos ve kargaşa var. Başak Hanım düne kadar çok hevesliydi şimdi neden bu kararı aldı bilemiyoruz pazarlıklar mı var bunu zamanla göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum konuşmasının devamında, "PKK elebaşısının bizi hedef alması gayet doğal orada işaret ettiği ittifaka dikkat çekiyor. Var olan ittifaklara sahip çıkmaktan bahsediyor hepimiz hangi ittifaktan bahsettiğini görüyoruz. Siyasetin her şeyden önce şeffaf ve dürüst şekilde yürümesini istiyoruz bir ittifak yapmıyorsanız gizlemeyin. PKK elebaşı üzerinden mesaj vermeyin. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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ANKETLERDE SON DURUM

Vatandaşların yakından takip ettiği anketlerle ilgili bir veri de Murat Kurum'dan geldi. AK Parti'nin masasındaki son anketi açıklayan Kurum'un, 'CHP'nin anketi de bunu gösteriyor' demesi dikkat çekti.

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Kurum anketlerle ilgili şu ifadeleri kullandı;

İlk adaylığımız açıklandığımızda 1.5 / 2 puan gerideydik. Projelerimizi açıkladık sahaya çıktık İstanbullularla bütünleştik İstanbullular bizi sevdi o güveni ben görüyorum. Lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de 1.4 puan öndeyiz. CHP anketi de bunu gösteriyor. 31 Mart’ta kazanacağız kim kimle beraber olur biz ona bakmıyoruz.

İMAMOĞLU'YLA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Kurum ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun kendini arayarak başarılar dilediğini söyledi. Kendinin de başarılar dileyerek karşılık verdiğini belirten Kurum, "Karşılıklı olarak iyi niyetli temennilerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.

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"'SİZTEM İSTANBUL' ANLAYIŞIYLA HİZMET EDECEĞİZ"

Kurum, sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı;

“İstanbul yönetimi, açık söylüyorum, başarısız olmuştur. Ama İstanbullu çaresiz değildir. İstanbulluya, çaresiz olmadıklarını gösteren bir SİZTEM anlayışıyla hizmet edeceğiz. Bu bizim şehircilik ve belediyecilik vizyonumuzun mottosudur. Bu nedenle SİZTEM İstanbul diyoruz. Bu, insanı özne olarak merkeze alan bir yönetim vizyonudur. Şehrimizin sorunlarını iyi tahlil eden, tek tek çözüm üreten bir modelin adıdır. Sorunları çözerken ortaya koyduğumuz bütüncül bir şehir felsefesidir. Ve baştan bu yana saydığım tüm projelerin merkezinde yer almaktadır.”

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim İstanbul Murat Kurum
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