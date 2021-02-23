Özel okul ücret iadesi 2021: Özel okul ücret iadesi yapılır mı?

Koronavirüsten dolayı milyonlarca öğrenci eğitim hayatına online/çevrimiçi olara devam ediyor. Özel okulların ücret iadesi ne zaman ve nasıl yapılacak sorusu velilerin gündemine oturdu. 2020-2021 eğitim öğretim yılının başından bu yana uzaktan /online olarak eğitim gören öğrencilerin 21 Eylül'de birinci ve hazırlık sınıflarının 12 Ekim ve 2 Kasım’dan sonra ise kademeli olarak diğer sınıflarda eğitimleri başlamıştı. Peki özel okul ücretleri iade mi edilecek? Özel okul ücreti ne kadar geri iade edilecek?

ÖZEL OKUL ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

Okulların yüz yüze eğitimini ertelemesinden dolayı özel okullardan ücret iadesi talep eden velilerle okulların arası açılmıştı. Bazı illerde özel okul yöneticileri konuyu ele alarak, velilerin kapalı kalan dönem için okul ücret iadesi talebi hakkında karar aldı.

ÖZEL OKUL ÜCRETİ İADESİNİN NE KADARI YAPILACAK?

İ.A., başvurusunda 10 bin 242 lira 9 kuruşluk eğitim ve yemek bedelinin tarafına iadesini talep etti. Heyet, tarafların savunmasını aldıktan sonra, başvuru sahibinin talebinin kısmen kabulüne ve 4 bin 369 lira 62 kuruşun iadesine karar verdi.