Özel okul ücret iadesi 2021: Özel okul ücret iadesi yapılır mı?

Koronavirüsten dolayı milyonlarca öğrenci eğitim hayatına online/çevrimiçi olara devam ediyor. Özel okulların ücret iadesi ne zaman ve nasıl yapılacak sorusu velilerin gündemine oturdu. 2020-2021 eğitim öğretim yılının başından bu yana uzaktan /online olarak eğitim gören öğrencilerin 21 Eylül'de birinci ve hazırlık sınıflarının 12 Ekim ve 2 Kasım’dan sonra ise kademeli olarak diğer sınıflarda eğitimleri başlamıştı. Peki özel okul ücretleri iade mi edilecek? Özel okul ücreti ne kadar geri iade edilecek?
Okulların yüz yüze eğitimini ertelemesinden dolayı özel okullardan ücret iadesi talep eden velilerle okulların arası açılmıştı. Bazı illerde özel okul yöneticileri konuyu ele alarak, velilerin kapalı kalan dönem için okul ücret iadesi talebi hakkında karar aldı.
İ.A., başvurusunda 10 bin 242 lira 9 kuruşluk eğitim ve yemek bedelinin tarafına iadesini talep etti. Heyet, tarafların savunmasını aldıktan sonra, başvuru sahibinin talebinin kısmen kabulüne ve 4 bin 369 lira 62 kuruşun iadesine karar verdi.
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, heyetin detaylı inceleme sonucu, salgın nedeniyle eğitimin 60 gün süreyle uzaktan verilebildiğini saptadığını, buna göre hesaplama yaptığını belirtti. Uçan, şunları kaydetti: "Heyet, salgın nedeniyle eğitim hizmetleri yönünden kısmı ifa imkansızlığı bulunduğunu ve maliyette yüzde 36,71 azalma olduğunu belirlemiş, 60 günlük eğitim hizmetine tekabül eden miktarın iadesine karar vermiştir. Derneğimizin görüşü de bu yöndeydi. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bu kararıyla tüketicilerin mağduriyeti gidermiştir."denildi.
Kendisi de özel okulda çocuğu eğitim gören bir veli olan Ankara Barosu avukatı Serkan Ağar’a göre okullar açılıp telafi eğitimi de verilmezse ücret iadesi yapılmalı. Ağar, izlenmesi gereken yolu şöyle anlattı: “Örgün eğitim okul çatısı altında yapılır. Ev çatısı altında örgün eğitimin telafisi olmaz. Pandemi yüzünden 21 Eylül’den sonra da okulların açılıp açılmayacağı belirsiz. Eğer okullar açılmazsa ve örgün, yani yüz yüze eğitim verilemeyen döneme ilişkin olarak telafi de mümkün olmazsa ücret iadesi yapılmalı." dedi.
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