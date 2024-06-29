Özel üniversite öğrencisi 1 aylık devlet üniversitesi deneyimini paylaştı! "İnsanca yaşamak herkesin hakkı" diyerek isyan etti

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde özel üniversitede eğitim gören bir öğrenci 1 aylığına devlet üniversitesine eğitime gittiğini ve yaşadığı zorlukları "Devlet üniversitesinde şaşırdığım şeyler" notunu ekleyerek paylaştı.

Yeme içme imkanlarının özel üniversitelerde daha yüksek olduğundan söz eden genç kadın, "Ben özel üniversitede okuyordum. 1 aylığına devlet üniversitesine eğitime gittim ve şaşırdığım şeylerden bahsetmek istiyorum. Belki üniversite seçmenizde size yardımcı olur. Özel üniversitelerde yeme içme imkanı çok fazla. Devlet üniversitesinde gözlemlediğim kadarıyla fazlaca bir imkan yok. Yemekhaneler ucuz ama yemeklerin tadı çok kötü" dedi.

Okuldaki koridorun lağım kokusundan ve ısıtma sorunu nedeniyle üşüyerek ders işlediğinden dert yanan genç kadın, "Diğer bir şaşırdığım konu tuvaletler. Tuvaletlerde tuvalet kağıdı yok. İnsanca yaşamak, hijyen yaşamak herkesin hakkıdır. Neden oraya bir sabun, bir tuvalet kağıdı konulmuyor? Sadece tuvalet değil tuvaletin bulunduğu tüm koridor lağım kokuyordu. Alafranga tuvalet azdı. Bir de bence öğrencilerin rahatça çay kahve içebileceği bir alan yoktu. Soğukta içerisi gerçekten buz gibi. Ben titrediğimi hatırlıyorum. Üşüyerek ders işlemek ne kadar mantıklı" diye konuştu.







