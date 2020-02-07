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Özge Özberk Fox'un yeni dizisiyle ekranlara dönüyor! Bir Annenin Günahı dizisi konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 07.02.2020 22:34 | Son Güncelleme

FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, kod adı Bir Annenin Günahı dizisinin başrolü için sevilen oyuncu Özge Özberk ile anlaşıldı.

Özge Özberk Fox'un yeni dizisiyle ekranlara dönüyor! Bir Annenin Günahı dizisi konusu nedir?

Limon Film/Hayri Aslan’ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Özlem Atasoy ile Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı, senaryo danışmanlığını Ahmet Yurdakul’un yaptığı Bir Annenin Günahı dizisinin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu ile Filiz Gülmez Pakman’ın oturuyor.

Filipinler’de büyük başarıyla yayınlanan A Mother’s Guilt dizisinin uyarlaması olan dramada Özge Özberk başrolde oynayacak.

ÖZGE ÖZBERK HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Bir Annenin Günahı'nda kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve çocuğu için her şeyi yapabilecek bir annenin dramı ele alınacak. Özge Özberk ise Suna adlı anne karakterine hayat verecek.

Özge Özberk

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