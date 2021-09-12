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Özge Özpirinçci'den denizin içinde karnı burnunda poz!

12.09.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk’le aşk yaşayan ve şimdilerde kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, denizin derinliklerinde poz verdi. Güzel oyuncunun karnı burnunda karesine binlerce beğeni ve yorum geldi.

Özge Özpirinçci'den denizin içinde karnı burnunda poz!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, meslektaşı Burak Yamantürk ile birlikteliğinden doğacak olan kızını kucağına almak için geri sayıma başladı. 6 aylık hamile olan Özpirinçci'den sürpriz bir paylaşım geldi.

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35 yaşındaki oyuncu, önceki gün su altında çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. İlk defa karnı burnunda pozunu Instagram hesabından paylaşan Özge Özpirinçci, gönderisine, Yunanca'da 'güzel düşünme, iyilik dolu bir zihin' anlamına gelen 'eunoia' notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
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