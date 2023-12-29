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Özge Özpirinçci'den 'Kızıl Goncalar'a ceza tepkisi: Baskı ve yasaklar...

29.12.2023 11:41 | Son Güncelleme:
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Kızıl Goncalar dizisi ekrana geldiği ilk günden beri gündemden düşmüyor. Son olarak RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'de hedef gösterilen ve RTÜK'ün ceza verdiği 'Kızıl Goncalar' dizisine yaptığı paylaşımla destek verdi. Özpirinçci, "Sanata nihai şeklini baskı ve yasaklar değil; hayat verir" dedi.

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ekrana geldiği ilk günden beri gündemden düşmüyor. Son olarak RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti.

'Sandık Kokusu' dizisinde Karsu karakterini canlandıran oyuncu Özge Özpirinçci, RTÜK‘ün 2 kez yayın durdurma cezası verdiği 'Kızıl Goncalar' dizisine yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"SANATA NİHAİ ŞEKLİNİ YASAKLAR DEĞİL HAYAT VERİR"

Özpirinçci, 'Kızıl Goncalar'daki Zeynep karakterinin "Olan hep kızlara oluyor" sözünün altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sanat, ilhamını hayattan alır. Sanata nihai şeklini baskı ve yasaklar değil; hayat verir. Olan hep kızlara olur ama gerçeği de en çıplak haliyle kızlar böyle suratımıza çarpar. Zeynep’in hikayesi elbet seyircisiyle bir şekilde buluşacak ve Zeynep de bize kendi gerçeğini anlatacak…"

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