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Özge Özpirinçci ve Salih Bademci, İlk ve Son dizisinde buluştu!

31.05.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Kadın dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin yeni dizisi belli oldu. Özge Özpirinçci, Blu TV'nin yeni dizisi İlk ve Son'da Salih Bademci ile birlikte başrolde oynayacak. Çekimleri başlayan İlk ve Son'da bir aşk hikayesi anlatılacak.

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci, İlk ve Son dizisinde buluştu!

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin buluştuğu Cem Karcı yönetmenliğindeki İlk ve Son'un çekimleri başladı.

BluTV'nin ilk iç yapımı olan İlk ve Son'dan ilk kareler de geldi. İlk ve Son'un senaryosu, 'Yarım Kalan Aşklar' ve 'Söz' gibi projelerde imzası bulunan Hakan Bonomo'nun kaleminden çıkıyor.

İlk ve Son (1)

İlk ve Son'un yönetmenliğini 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Hayat Şarkısı', 'Hercai' ve 'Kırmızı Oda' gibi ses getiren yapımların başarılı yönetmeni Cem Karcı üstleniyor.

İlk ve Son dizisi, yaşamın tüm gerçekliği ile herkesin kalbine dokunacak unutulmaz bir aşk hikayesini izleyiciye anlatacak.
Karcı'nın ilk dijital projesi olan ve herkesin kendinden bir şeyler bulacağı hikayesiyle 'İlk ve Son' yakında BluTV'de!

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Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci Salih Bademci
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