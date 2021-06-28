Özge Özpirinçci ve Salih Bademci, İlk ve Son dizisinde buluştu! İlk ve Son'dan ilk fragman yayınlandı

Son olarak Kadın dizisinde rol alan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, yeni sezonda iki ayrı diziyle ekranlara dönecek.

Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte Netflix’in Bir Denizaltı Hikâyesi adıyla anılan yeni dizisiyle seyirci karşısına çıkacak. Ünlü oyuncu, bir yandan da İlk ve Son dizisinde de Salih Bademci ile birlikte başrol oynayacak.

DENİZ VE BARIŞ'IN AŞK HİKAYESİ

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı İlk ve Son dizisinden ilk tanıtım da yayınlandı. İlk ve Son, Deniz ve Barış’ın 10 yıla yayılan aşk hikayesini konu alacak. BluTV’nin yaptığı paylaşımlarda dizi, "Yaşamın ve ilişkilerin tüm gerçekliğiyle anlatıldığı, herkesin kalbine dokunacak bir aşk hikâyesi" sözleriyle tanımlanıyor.

İlk ve Son dizisinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.



