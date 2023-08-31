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  4. Özge Ulusoy'un 1 milyon TL'lik tektaşı göründü! Evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi

Özge Ulusoy'un 1 milyon TL'lik tektaşı göründü! Evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi

31.08.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Özge Ulusoy uzun süredir Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Özge Ulusoy'un parmağındaki tektaş yüzüğü dikkat çekti. 1 milyon TL'lik yüzük sonunda göründü.

Son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çeken Özge Ulusoy 'Ne estetiği? Bol su içiyorum' açıklamasıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Her açıklaması ve paylaşımı olay olan ünlü isim önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Uzun süredir Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Ulusoy'un parmağında değeri 1 milyon TL'den fazla olduğu öğrenilen tektaş yüzük olduğu görüldü. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Ulusoy evlilik sorusu karşısında utangaç tavırlar sergiledi.

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40 yaşındaki Ulusoy, 'Evlilik ne zaman?' sorusuna "Hayırlısı" diyerek cevap verdi.

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Elinin üzerindeki dövmeleriyle dikkat çeken Özge Ulusoy, "Çok sevdiğim insanların isimleri yazıyor. Babamın adı da yazılı sevgilimin adı da..." dedi.

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Öte yandan Özge Ulusoy'a geçtiğimiz yıllarda "Ne estetiği? Bol su içiyorum" şeklindeki sözleri hatırlatıldı. Ulusoy, konuyla ilgili açıklamada bulunarak "Öyle farklı yerlere çekildi ki ben sanki 'Su içtim burnum küçüldü' dedim. Tabii ki yüzümde estetik var ama sağlıklı beslenmeye de çok şey borçluyum. Hâlâ podyuma çıkıyorum ve kendime bakıyorum. İşin aslı bu" ifadelerini kullandı.

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