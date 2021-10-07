Özgü Namal hangi izlenme rekorları kıran diziden teklif aldı?

Geçen sezon Hükümsüz dizisinden son anda ayrılan Namal’ın en büyük isteği çocuklarına daha çok zaman ayırmak için dijital projede oynamak. Geçen yıl eşi Serdar Oral’ı kaybeden ödüllü oyuncuya son olarak Masumlar Apartmanı’ndan teklif gittiği kulislerde konuşuluyor.

TEKLİFE SICAK BAKMIYOR!

Birsen Altundaş'ın haberine göre, Masumlar Apartmanı’nın düşen reytinglerine çare bulmak için diziye etkili bir oyuncu ve karakter sokmak için harekete geçildi. Dizinin senaristi Özgü Namal’la bağlantıya geçti. Yapımcı Onur Güvenatam’ın Namal’a ciddi bir rakam önerdiği iddia edildi. Ancak ünlü oyuncunun teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.





