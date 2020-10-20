Özgür Duran'ın ailesinden Kadir Şeker'in hapis cezasına itiraz

CUMHURİYET SAVCILIĞI VE AVUKATLARI DA İTİRAZDA BULUNDU

Mahkemede verilen mütalaada haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep eden Cumhuriyet Savcılığı, geçen cuma günü Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne verilen karar için itiraz edip, talebini yeniledi. Kadir Şeker'in avukatları da yerel mahkemenin verdiği hapis cezası ve tutukluk halinin devamı kararına itiraz için dün bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

Kaynak: DHA





