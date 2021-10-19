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Özgür Özel'den dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 14,4 zam

19.10.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına yüzde 14,4 oranında zam yapılacağını iddia etti.

Özgür Özel'den dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 14,4 zam

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulan Bütçe Kanun Teklifi ile ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Kanun teklifine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına 14,4 oranında zam yapılmasının planlandığını iddia eden Özel, yapılacak zamla birlikte cumhurbaşkanı maaşının 100 bin TL'nin üzerine çıkacağını savundu.

CHP'li Özel, dikkat çeken paylaşımında şu ifadeler yer verdi;

"TBMM'ye sunulan Bütçe Kanun Teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 14,4 oranında rekor zamla 100.000 TL'nin üzerine çıkardı.

Alacağı aylık zam 4,5 asgari ücret tutarında!

Bu tek adam memura işçiye emekliye cimri, kendine bonkör!

Saraya şatafat vatandaşa sefalet düşüyor!"

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Özgür Özel CHP
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