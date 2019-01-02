Özlem Ada Şahin ikinci bebeğe böyle hamile kalmış!

Fox Tv'de yayınlanan 'Yaparsın Aşkım' yarışmasının yılbaşı özel programında yarışan Berkay-Özlem Ada Şahin çiftinin tanışma hikayesi olay oldu.

Özlem Ada Şahin, Berkay'a ne zaman aşık olduğunu anlatarak, "Berkay bana 'bundan sonra annen, baban, ailen her şeyin benim' dedi. O an Berkay'a aşık olduğumu hissettim" ifadelerini kullandı.

Maldivler'de yaşadığı bir anıyı da anlatan Özlem Şahin, "Berkay bazı zamanlar romantiktir. Berkay Maldivler'de bir akşam yemeği organize etmiş. Bütün ada mumlarla çevrili. Tek bir masa var ortada. Zaten ikinci çocuk o şekilde oldu" ifadelerini kullandı.



