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  4. Özlem Gürses 'Niye girdin sen güzellik yarışmasına?' diyerek Türkiye güzeli İdil Bilgen'e açık açık sordu! Verdiği yanıt yine tatmin etmedi

Özlem Gürses 'Niye girdin sen güzellik yarışmasına?' diyerek Türkiye güzeli İdil Bilgen'e açık açık sordu! Verdiği yanıt yine tatmin etmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.09.2024 14:38
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Miss Turkey 2024 finali, 11 Eylül akşamı gerçekleşti. Tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen, tacın yeni sahibi oldu. İdil Bilgen'in birinciliği sosyal medyada tartışma yarattı. Bilgen hiç beğenilmedi ve 'Şabaniye' yorumları bile yapıldı. Özlem Gürses YouTube yayınında herkesin merak ettiği o soruyu İdil Bilgen'e açık açık sordu. Bilgen verdiği yanıtla sosyal medyayı yine tatmin edemedi.

Özlem Gürses 'Niye girdin sen güzellik yarışmasına?' diyerek Türkiye güzeli İdil Bilgen'e açık açık sordu! Verdiği yanıt yine tatmin etmedi

MYNET- Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının finalinde 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı unvanına sahip olabilmek için yarıştı. 2024'ün kraliçesi seçilen isim İdil Bilgen oldu.

1.80 boyunda ve özel bir üniversitenin tıp fakültesinden mezun İdil Bilgen, Miss World yarışmasında da ülkemizi temsil edecek. Bilgen'in birinciliği sosyal medyada büyük bir tartışmaya neden oldu.

İdil Bilgen için torpilli iddiaları ortaya atılırken 'Şabaniye' benzetmeleri bile yapıldı. Özlem Gürses YouTube programına İdil Bilgen'i konuk etti ve herkesin merak ettiği o soruyu sordu.

özlem gürsess

AÇIK AÇIK SORDU

Özlem Gürses Bilgen'in kendisine yapılan eleştirileri hak etmediğini söyleyerek 'Niye girdin sen güzellik yarışmasına?' diye sordu.

özlem

'GÜZELLİK BİR BÜTÜN'

Bilgen ise; 'Güzellik yarışması sadece fiziksel görünümüzü kapsamıyor. Aslında Miss World yarışması çok donanımlı eğitimli güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. Dolayısıyla iç güzelliğinin o beyninin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi, kendini taşıma şekli ile var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için... Çünkü güzellik bence bir bütün sonuçta sadece fiziksel bir güzellik değil. Ülkelerini aslında böyle temsil ediyorlar.' şeklinde yanıt verdi.

idil ÖZLEM

SÖZLERİ YİNE TATMİN ETMEDİ

İdil Bilgen'in bu sözleri de sosyal medyayı pek etkilemedi. Bilgen'e 'torpilli kazanmış eğitimli biri olabilir ama', 'diğer adaylara haksızlık yapılmış', 'Abartmayın, güzelliği dışında donanımlı' gibi yorumlar yapıldı.

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Özlem Gürses Miss Turkey
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