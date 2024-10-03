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P Diddy skandalı büyüyor! Ünlü olmak isteyen gençleri kandırdı! Tecavüz etti... 120 kişi tarafından taciz ve tecavüzle suçlanıyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.10.2024 09:08
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Amerikalı rapçi Sean “Diddy” Combs, geçtiğimiz haftalarda cinsel istismar ve insan kaçakçılığı başta olmak üzere birçok suçlamayla tutuklandı. Diddy'nin eski kız arkadaşı Cassie Ventura'nın açtığı dava sonrası başlayan dava hızla büyüyor. Ünlü rapçiye cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüz suçlaması yönelten kadın ve erkeklerin sayısı 120’ye ulaştı.

P Diddy skandalı büyüyor! Ünlü olmak isteyen gençleri kandırdı! Tecavüz etti... 120 kişi tarafından taciz ve tecavüzle suçlanıyor

"Last Night", "Coming Home", "Badı oyuncu, Bod for Life" gibi parçalarla tanınan "Diddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs geçtiğimiz haftalarda seks ticareti, alıkoyma, dayak, cinsel istismar ve suç örgütü oluşturma iddialarıyla tutuklanmıştı.

Şartlı tahliye olmaksızın hapiste tutulan şarkıcının 50 milyon dolarlık kefalet talebi ise reddedilmişti. Ünlü rapçi en az 2008'den beri kadınları "cinsel arzularını tatmin etmeye" zorlamak için uyuşturucu ve şiddete dayanan bir suç örgütünü yönetmekle suçlanıyor.

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'GASP, ZORLA SEKS TİCARETİ...'

14 sayfalık iddianamede sanığın, kadınları gasp, zorla seks ticareti ve fuhuşa zorlamakla suçlandığı belirtiliyor.

P Diddy ismiyle bilinen rapçi ve müzik yapımcısı Sean Combs'a cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüz suçlaması yönelten kadın ve erkeklerin sayısının 120’ye ulaştı.

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Davacı avukatlarından Tony Buzbee, kurbanlar arasında dokuz yaşında tacize uğradığını iddia eden kişilerin olduğunu söyledi.

Combs avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada ise, iddiaları “tamamen” reddettiğini ve iftiraya uğradığını dile getiriyor.

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JUSTIN BIEBER MAĞDURLARDAN BİRİ Mİ?

Diddy'nin partilerine katılan diğer ünlüler arasında Jennifer Lopez ve Kardashian ailesi de yer alıyor. Ayrıca, Diddy'nin bir dönem yapımcılığını üstlendiği Justin Bieber'a da cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

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Justin Bieber Hollywood rapçi
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