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  4. Palamutun yerine hamsi tezgahlarda yerini aldı: Mandalina fiyatına satıyoruz

Palamutun yerine hamsi tezgahlarda yerini aldı: Mandalina fiyatına satıyoruz

21.11.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl bol miktarda çıktığı için uygun fiyata vatandaşlarla buluşan palamut yavaş yavaş yerini hamsiye bırakıyor. Rize'de palamut bolluğunun ardından sezonun ilk hamsisi de 25 liraya tezgahlarda yerini aldı. Hamsi fiyatlarının uygun olduğunu dile getiren Rizeli balıkçı Murat Kurt, "Mandalina fiyatına satıyoruz" dedi.

Palamutun yerine hamsi tezgahlarda yerini aldı: Mandalina fiyatına satıyoruz

Sezona palamut avı ile bereketli bir başlangıç yapan Karadeniz’de balıkçıların ağlarına hamsiler de takılmaya başladı. Rize'de de palamut, istavrit ve çinekopun ardından hamsi tezgahlardaki yerini almaya başladı.

"FİYATLAR UYGUN"

Hamsinin fiyatının çok uygun olduğunu belirten balıkçı Murat Kurt, "Palamut bitmek üzere, hamsimiz başlıyor. Karadeniz hamsisi biraz bu yıl ne iri ne de ince bir yapıdalar. Bu sene tombul hamsi oluyor. Fiyatlar tabii uygun. Mandalina fiyatı, 25 liraya satıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bu yıl hamsi fiyatlarının uygun olduğunu söyleyen Faik Yılmaz da, "Bu sene hamsi fiyatları güzel. Uygun fiyata satılıyor. Hamsi de denizden taze çıktı. İyi yiyen biri için 1 kilo hamsi ancak iki kişiye yeter" şeklinde konuştu. (İHA)

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