Panik yaratan yeni virüs açıklaması: Her 3 insandan birini öldürüyor

Koronavirüs paniği henüz yeni yeni dinerken bilim insanlarından korkutucu bir haber geldi. Bilim insanları yarasalardan yayılan yeni bir virüs olduğunu ortaya çıkardı. Tanzanya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bulunan bir yarasa türünde Kiwira virüsünün bulunduğunu duyurdu. Bu virüsün hantavirüsü ailesinden olduğunu açıklayan bilim insanları bu virüs türünün ölümcül olabileceğini açıkladı.

HER 3 KİŞİDEN BİRİNİ ÖLDÜREBİLİR

Hantavirüsü ailesinden olan Sin Nombre virüsünün insanlara bulaşması durumunda her 3 kişiden 1’ini öldürebildiğini belirten bilim insanları uyarılarda bulundu.

İngiliz Daily Mail gazetesi gelişmeyi, “Bilim insanları yarasalarda ölümcül yeni bir virüs keşfetti: Benzer patojenler her 3 insandan 1’ini öldürüyor” başlığıyla duyurdu.

KİWİRA VİRÜSÜ NEDİR?

Kiwira virüsünün henüz insanları nasıl etkilediğine dair araştırmaların sürdüğü belirtilirken yeni çalışmaların da yapılacağı aktarıldı.

Genelde kemirgenlerde bulunan hantavirüsü, enfekte olmuş hayvanlardan insanlara temas ile geçebiliyor. Bu virüs bulaştığı zaman üçte bir oranında ölümcüllüğe sahip. Bu virüsün bulaştığı kişilerde grip benzer belirtilerin yanı sıra kanama ve böbrek yetmezliği yaşayabiliyor.

“İNSANLARA BULAŞMASINI ÖNLEMEK GEREK”

Virüsü keşfeden Uluslararası Sağlık Koruma Merkezi’nin üst düzey ismi Dr. Sabrina Weiss konuyla ilgili Viruses dergisine bir bilimsel makale gönderdi. Makalede, “Bu yarasa türü insanların yaşadığı bölgelerin yakınında yaygın. Dolayısıyla Kiwira virüsünün insanlara bulaşmasını önlemek gerek” ifadelerini kullandı.

Aynı virüs türünde bulunan Sin Nombre virüsü, ABD’de bir fare türünden bulaşıyor ve yüksek oranda öldürücülüğü var. Öte yandan yine aynı virüs ailesinden gelen Puumala virüsünün ölüm oranı ise 200’de 1 olarak kayıtlara geçti.

Makalede, “Virüs genelde hasta hayvanın idrar, dışkı ve salyasıyla temastan bulaşabilir. Nadiren de olsa insandan insana bulaşabilir” denildi. (Haber Global)



