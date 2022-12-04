MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2022: Pantene Altın Kelebek Ödüllerini kimler kazandı? Kazananlar açıklanıyor

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2022: Pantene Altın Kelebek Ödüllerini kimler kazandı? Kazananlar açıklanıyor

04.12.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pantene Altın Kelebek Ödülleri için araştırmalar hız kazandı. Kanal D ve Teve2 ekranlarında canlı yayınlanan Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor. Adaylar arasından oylama ile belirlenen isimler bu akşam ödül alıyor. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödüllerini kimler kazandı? İşte merak edilen soruların yanıtları

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2022: Pantene Altın Kelebek Ödüllerini kimler kazandı? Kazananlar açıklanıyor

Pantene Altın Kelebek Ödülleri kazananları canlı yayında açıklanıyor. 4 Aralık 2022 tarihinde Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Bu sene antene Yıldızı Parlayanlar Ödülü dört genç oyuncu kazandı. Bu isimler Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Tero Emir Tekin oldu.

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİNİ KİMLER KAZANDI?

Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Tero Emir Tekin Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nün sahibi oldu. Bu ödülü kazananlara Demet Özdemir verdi.
'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan isim Pınar Deniz olurken, 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü ise Kaan Urgancıoğlu kazandı.

altın-kelebek

En iyi dizi Yargı olurken, en iyi komedi dizisi kadın oyuncusu Ezgi Mola oldu.
En iyi komedi dizisi erkek oyuncusu olan isim Feyyaz Yiğit olarak açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TRT’nin iddialı dizisiyle el sıkıştı!TRT’nin iddialı dizisiyle el sıkıştı!
Sorular 'pes' dedirtti! Eltiler eşlerini aldattı, gelin de kocasının...Sorular 'pes' dedirtti! Eltiler eşlerini aldattı, gelin de kocasının...
Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardıSahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı
Anahtar Kelimeler:
Altın Kelebek Ödülleri pantene altın kelebek ödülleri pantene altın kelebek ödülleri kazananlar kelebek kelebe pantene yıldızı parlayanlar

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret pazarlığında işler değişti! Bu kez farklı olacak

Asgari ücret pazarlığında işler değişti! Bu kez farklı olacak

Caner Erkin ile yollar ayrıldı!

Caner Erkin ile yollar ayrıldı!

Üçlü virüs için korkutan uyarı: Ölümcül olabilir

Üçlü virüs için korkutan uyarı: Ölümcül olabilir

Gece yarısı kornalara basa basa isyan ettiler! "İmamoğlu beyefendi diyor ki..."

Gece yarısı kornalara basa basa isyan ettiler! "İmamoğlu beyefendi diyor ki..."

Umrede yaptığı hareket tepki çekti! "Ben utandım" yorumları

Umrede yaptığı hareket tepki çekti! "Ben utandım" yorumları

İki çocuk annesi genç kadının feci sonu!

İki çocuk annesi genç kadının feci sonu!

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.