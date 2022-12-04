PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2022: Pantene Altın Kelebek Ödüllerini kimler kazandı? Kazananlar açıklanıyor

Pantene Altın Kelebek Ödülleri kazananları canlı yayında açıklanıyor. 4 Aralık 2022 tarihinde Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Bu sene antene Yıldızı Parlayanlar Ödülü dört genç oyuncu kazandı. Bu isimler Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Tero Emir Tekin oldu.

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİNİ KİMLER KAZANDI?

Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Tero Emir Tekin Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nün sahibi oldu. Bu ödülü kazananlara Demet Özdemir verdi.

'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan isim Pınar Deniz olurken, 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü ise Kaan Urgancıoğlu kazandı.

En iyi dizi Yargı olurken, en iyi komedi dizisi kadın oyuncusu Ezgi Mola oldu.

En iyi komedi dizisi erkek oyuncusu olan isim Feyyaz Yiğit olarak açıklandı.

