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  4. Paola Saulino'dan olay itiraf! Chelsea oyuncularının hepsi zan altında... ''Arabada sevişmeye başladık''

Paola Saulino'dan olay itiraf! Chelsea oyuncularının hepsi zan altında... ''Arabada sevişmeye başladık''

15.07.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paola Saulino, İtalya'da oldukça meşhur bir oyuncu. Only Fans üyeliği bulunan Saulino, Chelsea'nin yıldızı ile cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Paola Saulino, 2018 yılında, ülkenin başbakanına karşı yapılan referandumda hayır oyu veren herkese oral seks yapacağına dair söz vermişti. Referandumda hayır oyu %59 ile kazanınca, Mart ayında ülkeyi gezmeye başladı ve sözünü tuttu. Bu olayın ardından ününe ün katan Saulino, şimdi de Chelsea'nin yıldızına gözünü dikti. İşte detaylar...

Paola Saulino'dan olay itiraf! Chelsea oyuncularının hepsi zan altında... ''Arabada sevişmeye başladık''

Only Fans modelliği yapan Paola Saulino, Chelsea'nin yıldız oyuncusu ile cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Sosyal medya hesabından bu durumu açıklayan Paola Saulino, tüm oyuncuları zan altında bıraktı. 2018 yılında yaptığı oral seks turuyla kendini tanıtan Paola Saulino, şimdi de Chelsea'nin yıldız ismiyle gündemde...

"BİR ARABADA SEVİŞMEYE BAŞLADIK..."

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Paola Saulino, ismini vermediği Chelseali yıldız ile geçirdiği anları şöyle anlattı: Geldi ve hemen kendini bana tanıttı. Gözlerini benden ayırmadı açıkçası. Çok güldük ve birlikte harika zaman geçirdik ve onu çok sevdim. Kokusunu ve tarzını sevdim ve beni herkesin önünde defalarca öpmeye başladı ve bu hoşuma gitti. Yürüdük ve bir arabada sevişmeye başladık ve sonra bazı arkadaşlar geldi ve durduk. Diskoda bir partiye gittik ve sarhoş oldu. Yemek sırasında bana numarasını bırakmak istedi ve bıraktı...

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea OnlyFans
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