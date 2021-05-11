SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Papa Bouba Diop: Senegal'in 'Dünya Kupası Kahramanı' 42 yaşında öldü

Papa Bouba Diop: Senegal'in 'Dünya Kupası Kahramanı' 42 yaşında öldü

11.05.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Fulham, Portsmouth, West Ham ve Birmingham formalarını giyen, Senegal'in 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye'ye elenen kadrosunun kahramanı Papa Bouba Diop 42 yaşında hayatını kaybetti.

Papa Bouba Diop: Senegal'in 'Dünya Kupası Kahramanı' 42 yaşında öldü

Senegal Milli Takımı, Fulham ve Portsmouth'un eski orta saha oyuncusu Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir hastalıkla mücadele ettiği belirtilen Diop Premier Lig'de 128 kez oynamış, West Ham United ve Birmingham City formalarını da giymişti.

2002'deki Dünya Kupası'nnda çeyrek final maçında Türkiye'ye elenen Senegal Milli Takımı'nda oynayan Diop, takımının Fransa'yı 1-0 yendiği turnuvanın açılış maçında da golü atan isimdi.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1333110013796225027?s=20

FIFA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bir kez Dünya Kupası kahramanı olduğunuzda, daima Dünya Kupası kapramanı olursunuz" denildi.

https://twitter.com/FulhamFC/status/1333109637705584644?s=20

Fulham kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda da kulübün ölüm haberinden dolayı "çok üzüldüğü" belirtilirken, Diop'un lakabı da anılarak "Rahat uyu, gardrop" denildi.

https://twitter.com/WestHam/status/1333114303793287168?s=20

West Ham United'ın Twitter hesabında da Diop'un ölümü üzerine "2010-2011 sezonunda Premier Lig'e yükselen kadromuzun bir parçası olarak, daima kulübümüzün bir parçası olacak" denildi.

Senegal 2002 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselmiş ve Diop, Uruguay ile 3-3 biten grup maçında iki gol daha atmıştı.

Diop Afrika Uluslar Kupası turnuvalarında da oynamış ve 2002'de ikinci olan takımın formasını giymişti.

İngiltere Federasyon Kupası'nı kazan**an Portsmouth kadrosundaydı**

Diop, o dönem Harry Redknapp'ın yönetimindeki Portsmouth'un 2008'de İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanan kadrosundaydı.

Redknapp BBC'ye yaptığı açıklamada, "Müthiş bir karakterdi, her zaman neşeliydi ve yüzünde bir gülümseme vardı. Dev gibi biriydi ve içinde hiç saldırganlık yoktu. İri olduğundan sahada agresif gözükürdü ama hiç kötü bir yanı yoktu" dedi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Ball Diop'un ölümünü "Senegal için büyük bir kayıp" diye tanımlarken, Livepool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane Instagram hesabında "Pape Bouba, ölümünü duyunca kalbimiz kırıldı. Bize elveda demeden gitsen de daima kalbizde olduğun bil" yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ağlaya ağlaya itiraf etti: Ünlü şarkıcının estetik pişmanlığı! Ağlaya ağlaya itiraf etti: Ünlü şarkıcının estetik pişmanlığı!
Teşekkürler Karşıkaya!Teşekkürler Karşıkaya!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

'Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim'

'Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim'

Talisca sürprizi! 2 yıllık sözleşme

Talisca sürprizi! 2 yıllık sözleşme

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Dünya yıldızı golcü ile anlaşma sağladı

Dünya yıldızı golcü ile anlaşma sağladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İkili averajda üstünlük Beşiktaş'ta mı, Galatasaray'da mı?

İkili averajda üstünlük Beşiktaş'ta mı, Galatasaray'da mı?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fatih Terim'den maç sonu gönderme!

Fatih Terim'den maç sonu gönderme!

Galatasaray evinde Beşiktaş'a geçit vermedi

Galatasaray evinde Beşiktaş'a geçit vermedi

F.Bahçe'den inanılmaz geri dönüş

F.Bahçe'den inanılmaz geri dönüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.