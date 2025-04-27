Papa Francis'in cenaze törenine katılmıştı! Donald Trump'ın yaptığı hareket ve kıyafeti tepki çekti!

21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende 6 kilometrelik bir kortej oluşturularak cenaze Azize Büyük Meryem Bazilikası'na (Santa Maria Maggiore) getirildi. Eşi Melania ile törene katılan Donald Trump ise kıyafeti ve yaptığı hareket nedeniyle eleştirildi.

Vatikan'daki meydan belirgin bir şekilde dört bölüme ayrılmıştı. Biri ileri gelenler için, biri kardinaller için, biri din adamları için ve biri de halk için belirlenmişti. Trump, saygın kişilerin önünde tek başına durdu. Diğer tüm dünya liderleri siyah kıyafetle gelirken Trump, mavi bir takım elbise giymeyi tercih etti. Bu durum da sosyal medyada gündem oldu.

CENAZENİN OLDUĞU HALIYA BASTILAR!

Hem Trump hem de eşi Melania, Papa'nın tabutunun durduğu halıya bastı. Saygı göstergesi olarak, başka hiçbir lider bunu yapmazken ikilinin bu hareketi tepkiyle karşılandı.

Bir kullanıcı, "Trump, Papa'nın tabutuna saygılarını sunarken neden halının kenarında durdu? Diğer tüm ileri gelenler kenardan yaklaşık bir metre uzakta durdular." yorumunu yaptı. Bazı kullanıcılar da halıya basmamaları konusunda uyarıldıklarını fakat bu kurala uymadıklarını belirtti. "Ne kadar da küstah bir adam, kendini kim sanıyor?" şeklinde tepkiler yükseldi.

Kıyafet seçimiyle ilgili olarak bir X kullanıcısı şunları yazdı: "Ne kadar saygısız, Trump Papa'nın cenazesinde mavi bir takım elbise giyiyor ve oraya hiç yakışmıyor." "Saygısız herif başını eğmeye bile zahmet etmedi." yorumu da yapıldı.