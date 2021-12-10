Papa Francis'ten dikkat çeken sözler: Evlilik dışında cinsel ilişkiye girmek en büyük günah değil

Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Francis, ''Beden günahları en ciddi günahlar değil. Bu düşünce yapısı en büyük yük'' diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Papalık uçağıyla Yunanistan ve Kıbrıs'a beş günlük ziyaret gerçekleştiren Francis, İtalya'ya dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''NEFRET VE KİBİR EN BÜYÜK GÜNAHTIR''

84 yaşındaki dini lider, ''nefret ve kibir en büyük günahtır. Evlilik dışı ilişki günahtır ama en vahim günah değildir’’dedi.

Paris piskoposu Michel Aupetit’in evli bir kadınla ilişkisini sonrası istifasını kabul eden Francis, bu konu hakkında ise şöyle konuştu: "Altıncı emre (Zina etmeyeceksin) karşı bir durumdu. Söylenti büyür, büyür, büyür ve itibarı bitirir, öyle ki kişi yönetemez hale gelir ve bu da adaletsizliktir. Artık yönetemezdi. O yüzden Aupetit'nin istifasını kabul ettim.''

'TUHAF' İLİŞKİ YAŞADIĞINI KABUL ETMİŞTİ

Fransız basınında 22 Kasım'da çıkan haberlerde, Aupetit'in 2012'de bir kadınla ilişki yaşadığı belirtilmişti. Bunun üzerine Aupetit, 26 Kasım'da Papa'ya istifa mektubunu sunmuştu. Aupetit, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, bir kadınla "tuhaf" ilişki yaşadığını kabul etmiş ancak bu kadınla cinsel ilişkide bulunduğuna yönelik iddiaları reddetmiş, ‘’Maruz kaldığım saldırılar beni elbette sarstı. Üzdüğüm kişilerden özür diliyorum." demişti.

