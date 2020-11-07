HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Papa Katolikleri yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua etmeye çağırdı

Papa Katolikleri yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua etmeye çağırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2020 19:40 | Son Güncelleme

Kotaliklerin ruhani lideri Papa Francis, Katolikleri, yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua etmeye çağırdı.

Papa Katolikleri yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua etmeye çağırdı

Kotaliklerin ruhani lideri Papa Francis, Dünya Çapında Dua Ağı tarafından halka duyurulan aylık dua niyetinde, Vatikan'ın şubatta yaptığı makine öğrenimi teknolojilerinin etik kullanımı çağrısının ardından Katolikleri, yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua etmeye davet etti.

EŞİTSİZLİK ARTIŞINA KARŞI UYARDI

Papa, gelişmiş robot teknolojisinden kaynaklanabilecek eşitsizlik artışına karşı uyararak, ve yapay zekanın bunun yerine herkes için çalışması çağrısında bulundu.

"Yaşadığımız çığır açan değişimin merkezinde yapay zeka var" diyen Papa Francis, "Robotik, kamu yararına katılırsa daha iyi bir dünyayı mümkün kılabilir" diye konuştu. (DHA)

Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti! Aspirin satışları yüzde 84 arttıBulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti! Aspirin satışları yüzde 84 arttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
ABD medyası: Joe Biden ABD'nin 46. başkanı olduABD medyası: Joe Biden ABD'nin 46. başkanı oldu
İkinci el araç alacaklar dikkat!İkinci el araç alacaklar dikkat!
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanı, haritayı paylaşarak uyardı
Belediye başkanı, haritayı paylaşarak uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'değişim' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'değişim' mesajı
Kamu spotunda yer alıyordu! Timuçin Esen'den kötü haber
Kamu spotunda yer alıyordu! Timuçin Esen'den kötü haber
İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş
İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Valilik yeni kararı duyurdu: 15 gün boyunca yasak
Valilik yeni kararı duyurdu: 15 gün boyunca yasak
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Diğer Haberler
Son dakika! ABD medyası: Joe Biden ABD'nin 46. başkanı oldu
ABD medyası: Joe Biden ABD'nin 46. başkanı oldu
Trump: Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla
Trump: Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla
Ermenistan'dan Azerbaycan'a topçu saldırısı
Ermenistan yine sivillere saldırdı!
ABD'de 'binde bir' gerçekleşecek olay! İkiz kardeşler aynı gün doğum yaptı
Tesadüfün böylesi! 'Binde bir' gerçekleşecek olay
Azerbaycan 16 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
Aliyev duyurdu! Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük şok
Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows koronavirüse yakalandı
Beyaz Saray'da kritik isim koronavirüse yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.