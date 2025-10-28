Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te büyük keşif! Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor... Çalışmalar gizli yapılıyor

Papa 14. Leo'nun ziyaret gerçekleştireceği İznik'te yüz yılın keşfi olarak İznik Gölünün tabanında ortaya çıkarılan bazilikanın ardından şimdi de 400 metrekarelik dev taban mozaiği ilk kez keşfedildi. Ekipler büyük bir gizlilik içerisinde devasa mozaikte kazı ve temizlik çalışması yapıyor. Bölgeye kimse yaklaştırılmazken polis ve zabıta 24 saat nöbet tutuyor. O alan dron ile ilk kez görüntülendi.

Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te büyük keşif! Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor... Çalışmalar gizli yapılıyor

Bazilika'nın keşfinden sonra İznik'e geleceğini açıklayan Papa Fransuva 21 Nisan 2025 tarihinde vefat ettti. 14. Leo ismini alarak Papalığa seçilen ABD'li Kardinal Robert F. Prevost'unda 27 Kasım'da tarihi kent İznik'i ziyaret edeceğini açıklamasının ardından bölgede hem kültürel hem de arkeolojik hareketlilik yaşanmaya başladı. Bu kapsamda İznik Müze Müdürlüğü, 2014 yılında kanalizasyon altyapı çalışmaları sırasında keşfedilen Roma dönemine ait mozaik kalıntılarının bulunduğu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Papa nın ziyareti öncesi İznik te büyük keşif! Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor... Çalışmalar gizli yapılıyor 1

400 METREKARE

Yapılan kazılar sonucunda, tam 400 metrekarelik dev bir taban mozaiği ortaya çıkarıldı. Mozaik, ilk kez görüntülenirken, uzmanlar bu alanın İznik'in kraliçesi olarak bilinen Nicea'ya ait bir sarayın girişi olabileceğini değerlendiriyor.

Papa nın ziyareti öncesi İznik te büyük keşif! Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor... Çalışmalar gizli yapılıyor 2

"HEM DÜNYA HEM İZNİK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

İznik Müze Müdürlüğü'nün Kamusal Alan ilan ettiği bölgede yürütülen çalışmalar, hem yerel halk hem de tarihçiler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Mahalle muhtarı Ali Arık, mozaikle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Papa nın ziyareti öncesi İznik te büyük keşif! Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor... Çalışmalar gizli yapılıyor 3

"Mahallemizde bulunan bu mozaik geniş çaplı olduğu için bakanlığımız el attı. Kazı yapıldı ve güzel bir çalışmayla mozaik gün yüzüne çıkartıldı. İlçemize güzel bir eser ve değer oldu. Bu mozaik Dünya ve İznik açısından çok değerli çünkü çok farklı olduğu söyleniyor. İznik ve mahallemiz adına çalışan ekibe ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum.

Papa nın ziyareti öncesi İznik te büyük keşif! Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor... Çalışmalar gizli yapılıyor 4

Bulunan bu mozaik bir saray kalıntısı, yani bir sarayın girişi olduğu düşünülüyor." Arkeologlar, mozaik yapının hem sanatsal hem de tarihi açıdan büyük önem taşıdığını belirtiyor. Papa'nın ziyaretiyle birlikte İznik'in dünya kamuoyunda daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.

Papa nın ziyareti öncesi İznik te büyük keşif! Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor... Çalışmalar gizli yapılıyor 5


Kaynak: İHABu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterecekler...Trump'ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterecekler...
Deprem olurken oyun oynamaya devam ettiler! Deprem olurken oyun oynamaya devam ettiler!

Anahtar Kelimeler:
Papa İznik mozaik keşif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump: "İstikrar Gücü’nde Türkler de olacak"

Trump: "İstikrar Gücü’nde Türkler de olacak"

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.